Noiva de Cristiano Ronaldo presenteia o craque com carro de mais de R$ 3 milhões

Cristiano colocou a esposa e os filhos no carro assim que recebeu o presente Crédito: Reprodução / Instagram

O Natal de Cristiano Ronaldo ganhou um tempero especial graças a sua noiva, Georgina Rodríguez. Após a amarga eliminação de Portugal na Copa do Mundo, o fim de ano do português ficou um pouco melhor com um presente mais que especial: um carro de luxo avaliado em aproximadamente R$ 3,5 milhões.

O modelo é um Rolls Royce Dawn conversível, e Georgina usou as redes sociais para divulgar o momento da entrega do presente ao jogador.