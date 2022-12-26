Noiva de Cristiano Ronaldo presenteia o craque com carro de mais de R$ 3 milhões

O Natal de Cristiano Ronaldo ganhou um tempero especial graças a sua noiva, Georgina Rodríguez. Após a amarga eliminação de Portugal na Copa do Mundo, o fim de ano do português ficou um pouco melhor com um presente mais que especial: um carro de luxo avaliado em aproximadamente R$ 3,5 milhões.
O modelo é um Rolls Royce Dawn conversível, e Georgina usou as redes sociais para divulgar o momento da entrega do presente ao jogador.
O mais novo brinquedinho de Cristiano Ronaldo é um dos mais cobiçados do planeta. Com um motor V12 de 6,6 litros bi-turbo, o carro ainda possui 570 cavalos de potência e chega aos 100 km/h em menos de cinco segundos.