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"Só uma lembrancinha"

Noiva de Cristiano Ronaldo presenteia o craque com carro de mais de R$ 3 milhões

Georgina Rodríguez deu um Rolls Royce ao jogador português como presente de Natal

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 13:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2022 às 13:03
Cristiano colocou a esposa e os filhos no carro assim que recebeu o presente
Cristiano colocou a esposa e os filhos no carro assim que recebeu o presente Crédito: Reprodução / Instagram
O Natal de Cristiano Ronaldo ganhou um tempero especial graças a sua noiva, Georgina Rodríguez. Após a amarga eliminação de Portugal na Copa do Mundo, o fim de ano do português ficou um pouco melhor com um presente mais que especial: um carro de luxo avaliado em aproximadamente R$ 3,5 milhões.
O modelo é um Rolls Royce Dawn conversível, e Georgina usou as redes sociais para divulgar o momento da entrega do presente ao jogador.
O mais novo brinquedinho de Cristiano Ronaldo é um dos mais cobiçados do planeta. Com um motor V12 de 6,6 litros bi-turbo, o carro ainda possui 570 cavalos de potência e chega aos 100 km/h em menos de cinco segundos.

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