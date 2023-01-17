Jogo do Flamengo terá 15 mil litros de chope de graça no Kleber Andrade

Uma ação distribuirá 15 mil litros de chope artesanal aos torcedores presentes no Kleber Andrade para o jogo entre Madureira e Flamengo Crédito: Wavebreak Media

Além de matar a saudade do Flamengo, que retorna ao Espírito Santo após cinco anos , o torcedor que comparecer ao jogo do Rubro-Negro contra o Madureira, poderá matar também a sede. Cerca de 15 mil litros de chope serão distribuídos aos presentes no estádio para o confronto contra o Madureira nesta quarta-feira (18), às 19 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica

De acordo com a startup capixaba "MeuChope", o torcedor poderá retirar a bebida gratuitamente. “Esta iniciativa é uma forma de mostrar que a cerveja artesanal pode estar em todos os lugares, até nos grandes e renomados eventos”, afirmou Augusto Sato, um dos CEOs da MeuChope.

Ingressos

O retorno do Fla ao Espírito Santo acontece cinco anos após a última partida da equipe no Kleber Andrade, que aconteceu em 2018. Desde as informações iniciais sobre a vinda do Rubro-Negro para o Estado, torcedores demonstraram animação com a possibilidade.

Agora, com a confirmação da partida, a expectativa é de casa cheia. Os ingressos estão a venda desde o último dia 10 e o público tem opções para compra em toda a Grande Vitória , além de um site para a venda das entradas. Todos os torcedores terão direito a pagar meia entrada, em uma campanha solidária.

Kleber Andrade volta a ser palco de jogos do Campeonato Carioca após longo período Crédito: Sesport/Divulgação

Quem doar um quilo de alimento não perecível terá direito a pagar meia-entrada, no valor de R$ 200,00. De acordo com os organizadores da partida, os produtos arrecadados serão doados para as vítimas das recentes chuvas no Estado.

A meia-entrada também é válida para estudantes e idosos, mediante apresentação de documentos. A entrada inteira custa R$ 400,00. Bebês de até um ano não pagam ingresso.

Os ingressos estão à venda nas lojas Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado) e Lojas do Flamengo (shoppings Vitória, Boulevard e Vila Velha).

Desconto para assinantes do Clube A Gazeta

Assinantes do Clube A Gazeta têm direito a 15% de desconto no valor do ingresso, inclusive a meia-entrada solidária, que custa R$ 200,00 para quem doar um quilo de alimento não perecível. O benefício é válido para os primeiros 500 ingressos adquiridos por assinantes.

A promoção é válida somente na compra do ingresso de forma presencial na loja do Flamengo, localizada no Shopping Vitória, e nas Lojas Ademar Cunha de Cariacica (Av. Expedito Garcia, 771 - Campo Grande) e Laranjeiras (Av. Central, 515 - Parque Residencial Laranjeiras).

Para ativar o desconto, é necessário solicitar o QR Code do Clube de A Gazeta na loja vendedora do ingresso e fazer a leitura do código. O assinante será encaminhado para uma página onde deverá digitar o CPF do titular para comprovar que a assinatura está ativa. Além disso, os assinantes também podem concorrer a sorteios de ingressos para o jogo ao longo da semana.

Quem quiser aproveitar esse e outros benefícios do Clube de A Gazeta, basta fazer assinatura com planos a partir de R$ 1,99 ao mês. Acesse o site: clube.agazeta.com.br/loja

Serviço do jogo