O Flamengo chegou ao Espírito Santo na noite desta terça-feira (17) e foi recebido com muita festa pela torcida capixaba. A delegação rubro-negra desembarcou no Aeroporto de Vitória por volta de 18h55 e um ônibus levou os jogadores diretamente até um hotel na Enseada do Suá, onde estão hospedados para a partida contra o Madureira, na quarta-feira (18), às 19h, no Estádio Kleber Andrade, Cariacica.
Reveja como foi a chegada do Mengão
Muitos flamenguistas aguardavam na entrada do local, esperando a chegada dos jogadores, alguns deles com cartazes pedindo fotos e autógrafos. Na chegada, alguns atletas foram direto para o hotel, e outros deram atenção aos torcedores, como Everton Ribeiro, David Luiz, Léo Pereira e Gerson.
Este último, contratação para a temporada e vindo de uma boa passagem pela Europa, conversou com a reportagem de A Gazeta e agradeceu pelo imenso carinho dos capixabas. “Muito feliz, só gratidão, que Deus abençoes a todos e muito obrigado pelo carinho”, declarou Gerson.
Flamengo é recebido por multidão na chegada ao Espírito Santo
Xerifão simpático
Já o zagueiro David Luiz foi um dos mais atenciosos e fez questão de atender a maior quantidade de rubro-negros possível, parando para autografar camisas, tirar fotos, abraçar e até mesmo conversar com alguns deles.
Chegada do Flamengo ao Espírito Santo
O clube carioca não joga uma partida no Espírito Santo desde 2018. A última vez foi em uma partida contra a Portuguesa-RJ pelo Campeonato Carioca, quando venceu por 4 a 0. Após quase cinco anos de espera, o torcedor rubro-negro estava ansioso para reencontrar a equipe, que desde então conquistou títulos como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.
Ruas interditadas
A Prefeitura Cariacica divulgou na tarde desta terça-feira (17) as informações sobre a alterações no trânsito no entorno do estádio Kleber Andrade, que recebe a partida entre Madureira e Flamengo na quarta-feira (18), às 19 horas. Conforme divulgado pela prefeitura, os bloqueios serão feitos pela Polícia Militar em cinco vias, a partir das 15h. Após a partida o trânsito será liberado por volta das 22 horas. Confira abaixo quais vias serão interditadas.
- Avenida Kleber Andrade
- Rua Rio Branco
- Rua Padre Anchieta
- Rua Gervásio Dalcol
- Rua Waldemar Sispiersky
MADUREIRA X FLAMENGO
- Competição: Campeonato Carioca
- Local: Estádio Kleber Andrade (Cariacica)
- Quando: 18 de janeiro, às 19 horas
- Ingressos: R$ 200,00 (meia-entrada e meia solidária) e R$ 400,00 (inteira)
- Pontos de venda: Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado) e Lojas do Flamengo (shoppings Vitória, Boulevard e Vila Velha)
- Venda online: www.ingressosa.com
- Desconto: Assinante do Clube A Gazeta tem direito a desconto de 15% sobre o valor do ingresso; o desconto é válido para compra realizada na loja do Flamengo, no Shopping Vitória, e nas lojas Ademar Cunha, em Cariacica e Laranjeiras.
- Para ser assinante do Clube A Gazeta, com planos a partir de R$ 1,99 ao mês, basta acessar o site clube.agazeta.com.br/loja