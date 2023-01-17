Flamengo é recebido por multidão na chegada ao Espírito Santo

David Luiz foi um dos jogadores que mais deram atenção aos torcedores rubro-negros Crédito: Carlos Alberto Silva

O Flamengo chegou ao Espírito Santo na noite desta terça-feira (17) e foi recebido com muita festa pela torcida capixaba. A delegação rubro-negra desembarcou no Aeroporto de Vitória por volta de 18h55 e um ônibus levou os jogadores diretamente até um hotel na Enseada do Suá, onde estão hospedados para a partida contra o Madureira, na quarta-feira (18), às 19h, no Estádio Kleber Andrade, Cariacica.

Reveja como foi a chegada do Mengão

Muitos flamenguistas aguardavam na entrada do local, esperando a chegada dos jogadores, alguns deles com cartazes pedindo fotos e autógrafos. Na chegada, alguns atletas foram direto para o hotel, e outros deram atenção aos torcedores, como Everton Ribeiro, David Luiz, Léo Pereira e Gerson.

Este último, contratação para a temporada e vindo de uma boa passagem pela Europa, conversou com a reportagem de A Gazeta e agradeceu pelo imenso carinho dos capixabas. “Muito feliz, só gratidão, que Deus abençoes a todos e muito obrigado pelo carinho”, declarou Gerson.

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Xerifão simpático

Já o zagueiro David Luiz foi um dos mais atenciosos e fez questão de atender a maior quantidade de rubro-negros possível, parando para autografar camisas, tirar fotos, abraçar e até mesmo conversar com alguns deles.

Chegada do Flamengo ao Espírito Santo

O clube carioca não joga uma partida no Espírito Santo desde 2018. A última vez foi em uma partida contra a Portuguesa-RJ pelo Campeonato Carioca, quando venceu por 4 a 0. Após quase cinco anos de espera, o torcedor rubro-negro estava ansioso para reencontrar a equipe, que desde então conquistou títulos como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

Ruas interditadas

A Prefeitura Cariacica divulgou na tarde desta terça-feira (17) as informações sobre a alterações no trânsito no entorno do estádio Kleber Andrade, que recebe a partida entre Madureira e Flamengo na quarta-feira (18), às 19 horas. Conforme divulgado pela prefeitura, os bloqueios serão feitos pela Polícia Militar em cinco vias, a partir das 15h. Após a partida o trânsito será liberado por volta das 22 horas. Confira abaixo quais vias serão interditadas.

Avenida Kleber Andrade

Rua Rio Branco

Rua Padre Anchieta

Rua Gervásio Dalcol

Rua Waldemar Sispiersky

MADUREIRA X FLAMENGO