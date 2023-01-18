Piloto capixaba Hugo Cibien vai disputar as Mil Milhas em Interlagos

2023 é um ano de altas expectativas para o piloto capixaba Hugo Cibien. Após um curto período longe das pistas e das provas de alta velocidade, o atleta retorna para um grande desafio. Pela segunda temporada consecutiva, Hugo se prepara para a disputa da Mil Milhas Chevrolet Absoluta, uma das provas mais tradicionais do automobilismo brasileiro.
Entre os dias 21 e 22 de janeiro, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, recebe cerca de 65 pilotos para a prova. O capixaba estará no comando do carro protótipo MRX 73 - Cat p3, da LT Team. Além de Hugo, a equipe conta com Leonardo Yoshii, Guga Ghizo e Jose Vilela.
Diante de mais um grande desafio em sua carreira, o capixaba tem grandes expectativas. “A Mil Milhas é uma celebração do automobilismo. No ano passado estávamos bem, em 2º lugar na ‘geral’ e em 1º da nossa classe, até que sofremos com um problema no câmbio e terminamos em 4º lugar”, relembra Hugo.
Apesar da adversidade na última disputa, o bom desempenho alimenta a esperança para um resultado mais valoroso na corrida de 2023. “A equipe é boa e estamos vindo novamente com 3 carros para tentar repetir a vitória de 2021. Para mim também vai ajudar na preparação dos campeonatos desse ano, na Stock Series e na Endurance Brasil, com início em março”, conta o piloto.
A corrida
Criada em 1956, pelo piloto Wilson Fittipaldi pai, o “barão”, a corrida mais tradicional do automobilismo brasileiro, a Mil Milhas Brasileiras, é uma prova de longa duração que já esteve no calendário mundial do campeonato de Endurance, ao lado das 24h de Le Mans, e 6h de Spa Francorchamps.
A prova já foi conquistada por pilotos consagrados do automobilismo mundial, como Wilson Fittipaldi, Christian Fittipaldi, Nelson Piquet, Marc Gene, Chico Serra, Helio Castroneves, Ingo Hoffman e Chico Landi.
O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi o principal cenário da corrida Mil Milhas Brasileiras. Mas houve duas disputas fora de Interlagos: em 1997, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília, e em 1999, no Autódromo Internacional de Curitiba.