Capixaba vai ao Sul-Americano de Atletismo e mira o Mundial da Austrália

Valério Fabiano é o único capixaba que está na disputa do Sul-Americano Crédito: Reprodução / Instagram

De olho na disputa do Campeonato Mundial de Atletismo Cross Country, o corredor capixaba Valério Fabiano embarca rumo a Poços de Caldas, em Minas Gerais, para a disputa do Sul-Americano de Atletismo, que começa no dia 22 de janeiro e abre o calendário oficial das disputas da modalidade aqui no Brasil.

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O desempenho de Valério nas últimas temporadas fez com que ele fosse o único selecionado do Espírito Santo para a disputa continental e a expectativa para mais um resultado valoroso do capixaba é alta.

Focado na disputa dos 10 km, o percurso mais longo da competição, Valério afirma que os treinos estão a todo vapor. “Estou me preparando bem, treinando 32 km por dia em dois horários. Já tem três meses que estou com os treinos voltados para essa competição”, diz.

Com resultados valorosos na temporada de 2022, o capixaba, natural de Divino de São Lourenço, afirma que em 2023 quer conquistar competições ainda maiores. “Quero ser campeão Sul-Americano no individual e por equipe, o foco é esse”, complementa.