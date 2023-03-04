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Tudo que você precisa saber sobre Cruzeiro x Democrata-SL no Kleber Andrade

Clubes se enfrentam neste sábado (4) em Cariacica e vão protagonizar a primeira partida do Campeonato Mineiro realizada no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2023 às 06:00

Publicado em 04 de Março de 2023 às 06:00

Cruzeiro promete ir para cima do Democrata SL no Kleber Andrade
Cruzeiro promete ir para cima do Democrata SL no Kleber Andrade Crédito: Thomas Santos/Staff Images
Chegou o dia. Cruzeiro e Democrata-SL se enfrentam neste sábado (4), às 16h30, no estádio Kleber AndradeCariacica. Este é o primeiro jogo da história do Campeonato Mineiro que será realizado no Espírito Santo, e também será a primeira vez que a Raposa irá mandar uma partida no estádio.
O jogo é válido pela última rodada da fase de grupos da competição, e possui grande importância para o time estrelado. O Cruzeiro se encontra na segunda colocação do Grupo C, com os mesmos 11 pontos da líder Tombense. Por isso, é preciso vencer e contar com um tropeço da equipe de Tombos para garantir a classificação. Ou vencer, e torcer para que o Athletic não vença, assim o Cabuloso se classificaria como o melhor segundo colocado da competição.
Já o Democrata-SL chega para a partida com a certeza de que irá disputar o triangular do rebaixamento. É o quarto colocado no Grupo B, com apenas 3 pontos e já tem uma das três piores campanhas da primeira fase.

Como chegam

O Cruzeiro não começou 2023 como esperava. O clube teve alguns tropeços no começo do campeonato, como o empate contra o Athletic e as derrotas para América e Pouso Alegre. No entanto, vem se recuperando e, após o empate contra o Atlético Mineiro (melhor jogo da equipe até aqui), emendou duas vitórias.
O Democrata-SL vem fazendo um Estadual para esquecer. A equipe de Sete Lagoas não tem nenhuma vitória na competição, e marcou apenas 3 pontos até aqui, todos oriundos de empates. Já está certo no triangular do rebaixamento e tem grande chances de confirmar a queda.

Destaque do Cruzeiro: Gilberto

Gilberto foi contratado para ser a referência no ataque do Cruzeiro
Gilberto foi contratado para ser a referência no ataque do Cruzeiro Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Gilberto chegou como reforço do Cruzeiro para a temporada de 2023 cercado de muita expectativa. O começo foi um pouco difícil, ainda estava encontrando sua melhor condição física. Porém, vem jogando bem nos últimos jogos, sendo coroado com um hat-trick (marcou três gols em uma partida) contra o Villa Nova-MG.

Destaque do Democrata-SL: Jorge Henrique

Jorge Henrique ainda não marcou nenhum gol neste Campeonato Mineiro
Jorge Henrique ainda não marcou nenhum gol neste Campeonato Mineiro Crédito: Raphael Carrusca/Democrata SL
O elenco do Democrata-SL é limitado e possui poucos jogadores de qualidade. Porém, o nome mais conhecido é o de Jorge Henrique. O atacante de 40 anos teve uma carreira de destaque no futebol brasileiro, atuando em grandes equipes como Corinthians, onde foi campeão mundial, e no Vasco. 

Retrospecto do Cruzeiro no Kleber Andrade

A Raposa já esteve diversas vezes no Estado, tendo um retrospecto altamente favorável, com 15 vitórias, 3 empates e apenas 4 derrotas. No Kleber Andrade, o retrospecto é ainda melhor: 5 partidas, 4 vitórias e somente 1 derrota.

Ingressos

Quem doar 1kg de alimento não-perecível terá direito a adquirir a Meia Solidária, com um valor de R$ 110. A venda on-line é realizada no site ingresso.cruzeiro.com.br, alguns pontos físicos estão comercializandoas entradas.
Mapa do Kleber Andrade para Cruzeiro x Democrata-SL
Mapa do Kleber Andrade para Cruzeiro x Democrata-SL Crédito: Divulgação
Cruzeiro x Democrata-SL
  • Competição: Campeonato Mineiro, 1ª fase, 8ª rodada
  • Data: 04/03/2023
  • Horário: 16h30
  • Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica
  • Pontos de venda: Lojas Ademar Cunha (Campo Grande, Laranjeiras, Novo México e Muquiçaba); Loja Los Sports (Shopping Boulevard Vila Velha, Shopping Moxuara, Shopping Mestre Alvaro)
  • Valor do ingresso: R$ 110 (Meia Solidária)
  • Site: ingresso.cruzeiro.com.br

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