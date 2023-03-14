Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Veja onde assistir aos jogos da Copa do Brasil e Libertadores esta semana
Decisões

Veja onde assistir aos jogos da Copa do Brasil e Libertadores esta semana

Confira datas, horários, locais e transmissões das principais partidas das principais competições de mata-mata do Brasil e da América do Sul

Publicado em 14 de Março de 2023 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2023 às 17:23
Atlético e Fortalezam lutam pela vaga na Libertadores e Vasco busca classificação na Copa do Brasil
Atlético e Fortalezam lutam pela vaga na Libertadores e Vasco busca classificação na Copa do Brasil Crédito: Pedro Souza/Atlético, Mateus Lotif/FEC e Daniel Ramalho/Vasco

Copa do Brasil - Segunda Fase

Grêmio x Ferroviário
  • Quando: quinta-feira (16), às 20h
  • Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
  • Transmissão: Amazon Prime Vídeo
Botafogo x Brasiliense
  • Quando: quarta-feira (15), às 20h
  • Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica
  • Transmissão: Amazon Prime Vídeo
Vasco x ABC-RN
  • Quando: quinta-feira (16), às 21h30
  • Local: São Januário, Rio de Janeiro
  • Transmissão: SporTV e Premiere 

Pré-Libertadores - Terceira Fase

Atlético Mineiro x Millonarios
  • Quando: quarta-feira (15), às 21h30
  • Local: Mineirão, Belo Horizonte
  • Transmissão: Globo (MG), ESPN, Star+ e Globoplay
Cerro Porteño x Fortaleza
  • Quando: quinta-feira (16), às 19h
  • Local: Estádio General Pablo Rojas, Paraguai
  • Transmissão: Paramount+

Veja Também

Onde assistir aos jogos dos campeonatos estaduais entre 17 e 20/3

Flamengo é o maior vencedor de clássicos no Campeonato Carioca

Willian Bigode fala sobre polêmica com Scarpa e Mayke: 'não sou golpista'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Futebol Libertadores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados