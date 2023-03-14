Veja onde assistir aos jogos da Copa do Brasil e Libertadores esta semana

Copa do Brasil - Segunda Fase
Grêmio x Ferroviário
- Quando: quinta-feira (16), às 20h
- Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
- Transmissão: Amazon Prime Vídeo
Botafogo x Brasiliense
- Quando: quarta-feira (15), às 20h
- Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica
- Transmissão: Amazon Prime Vídeo
Vasco x ABC-RN
- Quando: quinta-feira (16), às 21h30
- Local: São Januário, Rio de Janeiro
- Transmissão: SporTV e Premiere
Pré-Libertadores - Terceira Fase
Atlético Mineiro x Millonarios
- Quando: quarta-feira (15), às 21h30
- Local: Mineirão, Belo Horizonte
- Transmissão: Globo (MG), ESPN, Star+ e Globoplay
Cerro Porteño x Fortaleza
- Quando: quinta-feira (16), às 19h
- Local: Estádio General Pablo Rojas, Paraguai
- Transmissão: Paramount+