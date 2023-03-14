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Veja o vídeo

Willian Bigode fala sobre polêmica com Scarpa e Mayke: 'não sou golpista'

Em um vídeo postado em suas redes sociais, Bigode disse não ser golpista e afirmou também ter sido vítima da empresa Xland

Publicado em 14 de Março de 2023 às 09:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mar 2023 às 09:47
Willian se defende de acusação de golpe: ´Não peguei dinheiro de ninguém`
Willian se defende de acusação de golpe: ´Não peguei dinheiro de ninguém` Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O atacante Willian Bigode, do Fluminense, se manifestou nesta segunda-feira (13) sobre o caso de golpe financeiro que afetou Gustavo Scarpa e Mayke, seus antigos companheiros de Palmeiras. Bigode disse não ser golpista, em um vídeo postado em suas redes sociais. Ele afirmou também ter sido vítima da empresa Xland.
"Estou relutando para gravar esse vídeo, mas quero deixar claro algumas coisas: a WLJC é uma empresa de gestão financeira, não é uma empresa de investimentos, não é uma corretora. Não sou dono e nem sócio da Xland e muito menos golpista, até porque não peguei dinheiro de ninguém. Eu sou vítima, porque até hoje não recebi meu recurso", afirmou Willian no Instagram.
"O mais doloroso, constrangedor e triste é você ver e ouvir mentiras e calúnias, mas minha equipe de advogados já está tomando todas as medidas cabíveis. Abraço!"

Entenda o caso

O lateral Mayke e o meio-campista Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras e atualmente no Nottingham Forest, acusam três empresas de terem aplicado um golpe milionário neles. São elas: Xland, WLJC Consultoria e Soluções Tecnologia Eireli.
Os dois dizem que tinham uma relação de amizade com Willian e que confiaram nele para fazer o investimento, além disso, afirmam que não receberam as quantias após o vencimento dos prazos e acionaram a Justiça.
Mayke e Scarpa afirmam que aplicaram o dinheiro em maio de 2022 e o prazo para a devolução da quantia seria agosto, para Scarpa, e outubro, para Mayke.
Mayke afirma ter depositado R$ 4,5 milhões, e que deveria ter um retorno de R$ 3,2 milhões no período. Scarpa, por sua vez, colocou R$ 6,3 milhões no investimento.

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