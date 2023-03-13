Herança de Pelé pode ser dividida por até nove partes; entenda

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, Rei do Futebol Crédito: Pele/Instagram/Reprodução

A novela da divisão da herança de Pelé, o Rei do Futebol, ganhou mais um capítulo. No testamento deixado pelo ex-jogador, morto em dezembro de 2022, 30% de seus bens seriam destinados à viúva Márcia Aoki, e os 70% restantes seriam divididos entre os 7 filhos, mas outras duas pessoas podem entrar na divisão como herdeiros do Rei.

Pelé é pai de sete filhos: Sandra (já falecida, então os bens serão divididos entre seus dois filhos), Flávia, Celeste, Joshua, Kely Cristina, Edinho e Jennifer. Mas Gemina Lemos Mcmahon, filha de Assíria Nascimento, a segunda esposa de Pelé e mãe de Joshua e Celeste, quer ser reconhecida como filha socioafetiva do craque, para que seja incluída na lista de herdeiros.

O advogado Augusto Miglioli, que representa Edinho, Kely e Jennifer, explica que o reconhecimento da enteada de Pelé pode acontecer de duas maneiras: pela concordância de todos os herdeiros, ou então ela terá que buscar reconhecimento fora do andamento do inventário. “Esse é mais um dos temas que está sendo conversado entre os herdeiros, mas não posso afirmar que vai haver a concordância de todos”, disse Augusto em entrevista ao g1.

Além de Gemina, Maria do Socorro Azevedo pode ser considerada mais uma herdeira de Pelé, caso o exame de DNA, que será feito com os demais filhos, der positivo. Em meados de 2022, Maria registrou uma ação de investigação de paternidade na Defensoria Pública do Estado de São Paulo , onde o processo segue em segredo de Justiça.

Conforme o advogado Augusto Miglioli, enquanto o exame não for concluído, Maria não pode nem ser cogitada como herdeira, pois existe apenas uma expectativa de direito, que se confirmado, a coloca na lista dos filhos de Pelé.