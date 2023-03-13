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'Ele está tranquilo'

Técnico do Marrocos convoca Hakimi, acusado de estupro, para amistoso com Brasil

Hakimi estará no amistoso com o Brasil, dia 25 de março, em Tânger, apesar de enfrentar uma acusação de estupro em Paris

Publicado em 13 de Março de 2023 às 12:29

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 mar 2023 às 12:29
Hakimi, de 24 anos, foi acusado de estupro por uma jovem da mesma idade no mês fevereiro
Hakimi, de 24 anos, foi acusado de estupro por uma jovem da mesma idade no mês fevereiro Crédito: Redes Sociais
Amigo de Mbappé, companheiro do francês e de Neymar no Paris Saint-Germain e apontado como o melhor lateral-direito do mundo, Ashraf Hakimi estará no amistoso com o Brasil, dia 25 de março, em Tânger, apesar de enfrentar uma acusação de estupro em Paris. O jogador está na lista dos convocados da seleção de Marrocos divulgada nesta segunda-feira (13) pelo técnico Walid Regragui.
Hakimi, de 24 anos, foi acusado de estupro por uma jovem da mesma idade no mês fevereiro, em sua casa em Boulogne-Billancourt, subúrbio de Paris. O jogador está proibido de entrar em contato com a moça, mas pode deixar a França e, portanto, vai enfrentar o Brasil, dia 25, em Tânger, e também o Peru, dia 28, em Madri.
O treinador de Marrocos foi bastante questionado após divulgar a presença do lateral-direito da lista dos convocados ao amistoso e saiu em defesa de seu jogador, passando carinho a Hakimi e dizendo que não se pode fazer um prejulgamento.
"Falei com Achraf. Costumo falar com ele como com todos os meus jogadores. Ele está tranquilo, isso é o mais importante", afirmou Regragui. "Estamos com ele. Existe a presunção de inocência. Até prova em contrário, nós e todos os marroquinos apoiamos Achraf. Nós o apoiamos. Ele tem que pensar no futebol primeiro e as pessoas cuidarão desses assuntos para ele", disse
Na visão do treinador, entrar em campo servirá para Hakimi melhorar seu astral após as acusações. "Estamos de todo o coração com ele. Acho que vai fazer bem a ele voltar ao Marrocos, sentir o apoio. É uma pessoa forte dentro e fora do campo", avaliou Regragui.
Grande surpresa da Copa do Mundo, na qual terminou na quarta colocação, deixando Espanha e Portugal pelo caminho até perder na semifinal da França e na disputa pelo terceiro posto para a Croácia, Marrocos voltará a campo pela primeira vez para provar que não foi por acaso seu bom desempenho no Catar. Fazer um bom papel diante de um renovado selecionado brasileiro é a meta na abertura do ano.

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