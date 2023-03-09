Daniel Alves é brasileiro?

Daniel Alves precisa atuar em bom nível no México para ganhar oportunidade na Copa de 2022 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Em linhas gerais, duas são as formas pelas quais se pode adquirir a nacionalidade de um país: a originária e a adquirida. A nacionalidade originária, também chamada de primária ou atribuída, é aquela que é involuntária; a pessoa nasce com o atributo de ser nacional do Estado.

Esse critério de aquisição da nacionalidade está ligado ao lugar em que pessoa nasceu (jus soli), à nacionalidade de seus ascendentes à época em que nasceu (jus sanguinis) – como é o caso dos italianos -, ou ainda, a qualquer relação tida como relevante pelo Estado para se atribuir a nacionalidade a uma pessoa.

Por seu turno, a nacionalidade adquirida, também chamada de secundária, derivada ou de eleição, é aquela em que a pessoa voluntariamente escolhe ser nacional de um Estado soberano. O indivíduo não nasceu no território do país, não tem ascendentes que sejam nacionais daquele país, mas, mesmo assim, torna-se nacional da soberania que escolheu.

Essa forma de aquisição da nacionalidade é muito conhecida pelo nome de naturalização. Para isso, é preciso satisfazer requisitos dispostos nas legislações internas de cada Estado, os quais variam em cada situação, mas que, de maneira geral, estão ligados ao tempo em que se vive no território da nação que se deseja nacionalizar.

A Constituição brasileira dispõe sobre a forma de aquisição e perda da nacionalidade em seu art. 12, que adota tanto o critério do solo quanto sanguíneo para reconhecer uma pessoa como brasileira nata. Para essas pessoas, a aquisição de uma outra nacionalidade de forma espontânea, isso é, pela naturalização, pode gerar a perda da nacionalidade brasileira.

O §4º do art. 12 da Constituição afirma que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro nas situações em que se adquire outra nacionalidade, salvo nas hipóteses de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei do país que a concede e quando o país ao qual o brasileiro se nacionaliza impõe tal medida como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.