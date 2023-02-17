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Nova versão

Daniel Alves disse que estava bêbado e não se lembra de nada, diz TV espanhola

Em audiência às portas fechadas nesta quinta-feira (16), para analisar o pedido de liberdade provisória, a defesa do jogador confirmou, pela primeira vez, que houve penetração vaginal, mas que o sexo, entre Daniel Alves e a denunciante, foi consensual.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 fev 2023 às 14:49

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 14:49

Preso desde a última sexta-feira, Daniel Alves não tem direito a fiança na Espanha
Preso desde o último dia 20 de janeiro, Daniel Alves não tem direito a fiança na Espanha Crédito: Reprodução / Instagram
O caso Daniel Alves, que envolve uma acusação de estupro e violência sexual a uma jovem de 23 anos em uma casa noturna em Barcelona no fim do ano, ganhou novo capítulo nesta semana. Segundo a TV espanhola Telecinco, o jogador teria afirmado, em telefonema à sua mulher e modelo Joana Sanz, que estava bêbado e não se lembra de nada do que aconteceu no local.
Esta seria mais uma versão de Daniel Alves sobre o caso. Ele já chegou a afirmar que não conhecia a denunciante, no início das investigações. Em seu primeiro depoimento à Justiça espanhola, o jogador afirmou que estava no banheiro quando a mulher entrou, mas que não teve contato, físico ou sexual, com ela.
Em audiência às portas fechadas nesta quinta-feira, para analisar o pedido de liberdade provisória, a defesa do jogador confirmou, pela primeira vez, que houve penetração vaginal, mas que o sexo, entre Daniel Alves e a denunciante, foi consensual. Em dois telefonemas à esposa nesta semana, o lateral-direito afirmou não ter nenhuma memória do ocorrido na casa noturna Sutton, em dezembro.
O advogado do jogador, Cristóbal Martell, destacou que, além do sexo ter sido consensual, a vítima não apresentava lesões vaginais compatíveis com estupro, durante pedido de liberdade provisória de Dani Alves. Exames analisados pelo Ministério Público confirmou o DNA do jogador nos restos de sêmen encontrados na região genital da denunciante.

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