Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Ex de Daniel Alves defende o jogador em meio as acusações de estupro
'Ele seria incapaz de desonrar uma mulher'

Ex de Daniel Alves defende o jogador em meio as acusações de estupro

Dinorah Santana, que foi casada por 10 anos com Daniel, disse que colocaria todo o seu corpo no fogo pelo atleta, e que ele seria incapaz de desrespeitar alguém
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

09 fev 2023 às 12:34

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 12:34

Dinora foi até a Espanha para prestar apoio à Daniel Alves
Dinorah foi até a Espanha para prestar apoio à Daniel Alves Crédito: Divulgação / Juventus
Dinorah Santana, ex-esposa de Daniel Alves, voltou a defender o jogador em meio as acusações de agressão sexual que ele enfrenta. Em entrevista ao jornal “Sport”, da Espanha, Dinorah afirmou que Daniel seria “incapaz de desonrar uma mulher”.
“Fomos casados por 10 anos e nos conhecemos há 22. Todos ao redor de Dani, desde aquele que limpa a casa dele no Brasil, até o Barcelona. Todo mundo sabe quem ele é, e que não seria capaz de fazer coisas assim”, disse Dinorah.

O CASO

Preso desde o último dia 20 de janeiro, Daniel Alves é acusado de agressão sexual contra uma mulher de 23 anos. A jovem afirma que o jogador a forçou a fazer sexo dentro do banheiro de uma boate em Barcelona, na Espanha.
A vítima relatou a justiça que ela e Daniel chegaram a dançar juntos, mas que o atleta “levou várias vezes a mão dela até seu pênis, e que ela retirou, assustada”. Após as investidas, Daniel teria pedido a jovem para segui-lo até uma porta, e somente lá ela se deu conta de que era um banheiro, onde ocorreu a agressão.
A equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia catalã, que colheu depoimento da vítima. Ela também passou por exame médico em um hospital. Daniel Alves foi embora do local antes da chegada dos policiais.
Segundo a imprensa espanhola, a contradição no depoimento do lateral-direito foi determinante para o Ministério Público do país pedir a prisão e a juíza aceitar. No início de janeiro, o jogador deu entrevista ao programa "Y Ahora Sonsoles", da Antena 3, em que confirmou que esteve na mesma boate que a mulher que o acusa, mas negou ter tocado na denunciante sem a anuência dela e disse que nem a conhecia. No depoimento, porém, de acordo com os meios de comunicação da Espanha, o atleta afirmou ter tido relações consensuais com a mulher, cujo nome não foi revelado.
Conforme o jornal El País, a mulher não quer ser indenizada e abriu mão de ser ressarcida financeiramente pelas lesões e também pelos danos morais por entender que o objetivo principal é fazer com que o atleta seja punido pelo ocorrido.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Oito testemunhas prestaram depoimento no caso Daniel Alves nesta sexta-feira

Juíza diz ver 'indícios suficientes' de que Daniel Alves cometeu estupro

Defesa de Daniel Alves analisa 7 horas de gravação de câmeras e crê em libertação

Mãe de Daniel Alves deixa encontro com advogados abalada na Espanha

Por que Daniel Alves está preso e Robinho, não? Entenda diferenças entre os casos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Abuso sexual Esportes Estupro Espanha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados