Ex de Daniel Alves defende o jogador em meio as acusações de estupro

Dinorah foi até a Espanha para prestar apoio à Daniel Alves Crédito: Divulgação / Juventus

Dinorah Santana, ex-esposa de Daniel Alves, voltou a defender o jogador em meio as acusações de agressão sexual que ele enfrenta . Em entrevista ao jornal “Sport”, da Espanha, Dinorah afirmou que Daniel seria “incapaz de desonrar uma mulher”.

“Fomos casados por 10 anos e nos conhecemos há 22. Todos ao redor de Dani, desde aquele que limpa a casa dele no Brasil, até o Barcelona. Todo mundo sabe quem ele é, e que não seria capaz de fazer coisas assim”, disse Dinorah.

O CASO

Preso desde o último dia 20 de janeiro, Daniel Alves é acusado de agressão sexual contra uma mulher de 23 anos. A jovem afirma que o jogador a forçou a fazer sexo dentro do banheiro de uma boate em Barcelona, na Espanha.

A vítima relatou a justiça que ela e Daniel chegaram a dançar juntos, mas que o atleta “levou várias vezes a mão dela até seu pênis, e que ela retirou, assustada”. Após as investidas, Daniel teria pedido a jovem para segui-lo até uma porta, e somente lá ela se deu conta de que era um banheiro, onde ocorreu a agressão.

A equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia catalã, que colheu depoimento da vítima. Ela também passou por exame médico em um hospital. Daniel Alves foi embora do local antes da chegada dos policiais.

Segundo a imprensa espanhola, a contradição no depoimento do lateral-direito foi determinante para o Ministério Público do país pedir a prisão e a juíza aceitar. No início de janeiro, o jogador deu entrevista ao programa "Y Ahora Sonsoles", da Antena 3, em que confirmou que esteve na mesma boate que a mulher que o acusa, mas negou ter tocado na denunciante sem a anuência dela e disse que nem a conhecia. No depoimento, porém, de acordo com os meios de comunicação da Espanha, o atleta afirmou ter tido relações consensuais com a mulher, cujo nome não foi revelado.