Ex de Daniel Alves defende o jogador em meio as acusações de estupro

Dinorah Santana, ex-esposa de Daniel Alves, voltou a defender o jogador em meio as acusações de agressão sexual que ele enfrenta. Em entrevista ao jornal “Sport”, da Espanha, Dinorah afirmou que Daniel seria “incapaz de desonrar uma mulher”.
“Fomos casados por 10 anos e nos conhecemos há 22. Todos ao redor de Dani, desde aquele que limpa a casa dele no Brasil, até o Barcelona. Todo mundo sabe quem ele é, e que não seria capaz de fazer coisas assim”, disse Dinorah.
O CASO
Preso desde o último dia 20 de janeiro, Daniel Alves é acusado de agressão sexual contra uma mulher de 23 anos. A jovem afirma que o jogador a forçou a fazer sexo dentro do banheiro de uma boate em Barcelona, na Espanha.
A vítima relatou a justiça que ela e Daniel chegaram a dançar juntos, mas que o atleta “levou várias vezes a mão dela até seu pênis, e que ela retirou, assustada”. Após as investidas, Daniel teria pedido a jovem para segui-lo até uma porta, e somente lá ela se deu conta de que era um banheiro, onde ocorreu a agressão.
A equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia catalã, que colheu depoimento da vítima. Ela também passou por exame médico em um hospital. Daniel Alves foi embora do local antes da chegada dos policiais.
Segundo a imprensa espanhola, a contradição no depoimento do lateral-direito foi determinante para o Ministério Público do país pedir a prisão e a juíza aceitar. No início de janeiro, o jogador deu entrevista ao programa "Y Ahora Sonsoles", da Antena 3, em que confirmou que esteve na mesma boate que a mulher que o acusa, mas negou ter tocado na denunciante sem a anuência dela e disse que nem a conhecia. No depoimento, porém, de acordo com os meios de comunicação da Espanha, o atleta afirmou ter tido relações consensuais com a mulher, cujo nome não foi revelado.
Conforme o jornal El País, a mulher não quer ser indenizada e abriu mão de ser ressarcida financeiramente pelas lesões e também pelos danos morais por entender que o objetivo principal é fazer com que o atleta seja punido pelo ocorrido.