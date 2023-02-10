Laudo comprova DNA de Daniel Alves no corpo da vítima de estupro, diz jornal

Preso desde a última sexta-feira, Daniel Alves não tem direito a fiança na Espanha Crédito: Reprodução / Instagram

Vestígios de DNA encontrados em amostras intravaginais da denunciante de Daniel Alves confirmaram que o jogador teve relações sexuais com a jovem de 23 anos. Na manhã desta sexta-feira (10), os jornais espanhóis ‘El Periódico’ e ‘El Mundo’ divulgaram as informações.

Os laudos forenses entregues pela polícia da Catalunha à Justiça de Barcelona, comprovaram que foram encontrados vestígios do sêmen de Daniel Alves dentro do corpo da vítima, em suas roupas, e também no chão do banheiro da boate Sutton.

As provas dão sustentação à versão da jovem que denunciou o brasileiro por estupro cometido no dia 30 de dezembro, dentro da boate espanhola. Tais evidências contradizem a versão apresentada pela defesa do jogador, de que a mulher teria praticado apenas sexo oral em Daniel.