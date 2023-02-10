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Defesa do jogador é desmentida

Laudo comprova DNA de Daniel Alves no corpo da vítima de estupro, diz jornal

Justiça de Barcelona recebeu provas que foram encontrados vestígios do sêmen de Daniel Alves dentro do corpo da vítima, em suas roupas, e também no chão do banheiro da boate espanhola
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2023 às 11:10

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 11:10

Preso desde a última sexta-feira, Daniel Alves não tem direito a fiança na Espanha
Preso desde a última sexta-feira, Daniel Alves não tem direito a fiança na Espanha Crédito: Reprodução / Instagram
Vestígios de DNA encontrados em amostras intravaginais da denunciante de Daniel Alves confirmaram que o jogador teve relações sexuais com a jovem de 23 anos. Na manhã desta sexta-feira (10), os jornais espanhóis ‘El Periódico’ e ‘El Mundo’ divulgaram as informações.
Os laudos forenses entregues pela polícia da Catalunha à Justiça de Barcelona, comprovaram que foram encontrados vestígios do sêmen de Daniel Alves dentro do corpo da vítima, em suas roupas, e também no chão do banheiro da boate Sutton.
As provas dão sustentação à versão da jovem que denunciou o brasileiro por estupro cometido no dia 30 de dezembro, dentro da boate espanhola. Tais evidências contradizem a versão apresentada pela defesa do jogador, de que a mulher teria praticado apenas sexo oral em Daniel.
As amostras de DNA de Daniel Alves foram entregues de forma voluntária para a investigação e o material foi comparado às amostras encontradas na boate, roupas e no corpo da vítima. Em todos os casos e testes, o resultado foi o mesmo, comprovando que o material biológico é do lateral.

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