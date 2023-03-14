  • Flamengo vence o Vasco e fica em vantagem para o jogo de volta
Estadual

Flamengo vence o Vasco e fica em vantagem para o jogo de volta

Rubro-Negro derrotou o Cruz-Maltino por 3 a 2 e agora só precisa de um empate para se garantir na grande final do Campeonato Carioca
Agência Estado

Publicado em 13 de Março de 2023 às 23:50

Arrascaeta e Pedro balançaram as redes do Vasco no clássico Crédito: Jorge Rodrigues/Agif
Em um jogo bastante disputado e com cinco gols, o Flamengo derrotou o Vasco, por 3 a 2, nesta segunda-feira (13), no Maracanã, em duelo válido pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Com o resultado, o time da Gávea precisa de um empate, domingo, às 18 horas, para se garantir na decisão.
O Flamengo se posicionou com a intenção de impor o jogo e utilizou do toque de bola para tentar avançar até a área adversária. O Vasco preferiu fazer forte marcação a partir de seu campo e buscar os lançamentos longos para surpreender a zaga rubro-negra.
Aos 5 minutos o primeiro lance de perigo. Arrascaeta lançou Pedro dentro da área. O atacante tocou bonito para Thiago Maia bater fraco e facilitar a defesa de Léo Jardim.
O Vasco respondeu aos dez, com ajuda do zagueiro Rodrigo Caio, que falhou duas vezes no mesmo lance. A bola sobrou para Gabriel Pec, que bateu forte para abrir o placar.
Com a vantagem, o time de São Januário adotou a postura do contra-ataque e deixou a iniciativa para o Flamengo. Matheuzinho teve a chance de empatar, aos 16, mas desperdiçou. O mesmo não aconteceu com Arrascaeta, que acertou um lindo chute de fora da área para fazer 1 a 1, aos 22 minutos.
Daí para frente o jogo ficou ainda melhor. As equipes se soltaram e aumentaram a agressividade. Após cobrança de falta, Léo chegou a marcar o segundo do Vasco, aos 27, mas o VAR flagrou posição de impedimento.
A disputa continuou frenética com as chances de gol dos dois lados. Léo Jardim defendeu chute de Arrascaeta, enquanto Pedro Raul não acreditou na falha de Vidal. Mas ainda havia tempo para mais emoção.
Depois de nova boa defesa de Léo Jardim, Capasso errou na saída de bola e deixou Pedro livre para fazer o segundo gol do Flamengo, aos 38 minutos.
O segundo tempo foi repleto de erros de passes e posicionamento dos setores ofensivos, o que tornou a partida emocionante. As equipes se revezaram no ataque e o gol poderia sair para qualquer lado. E saiu para o lado do Vasco. Pedro Raul escapou pela esquerda e cruzou para forte cabeçada de Alex Teixeira: 2 a 2, aos 13 minutos.
As emoções e as falhas continuaram. Aos 24 minutos, após falta cobrada por Arrascaeta, toda a zaga do Vasco, inclusive o goleiro Léo Jardim, falhou e o zagueiro Fabrício Bruno até se abaixou para cabecear e fazer o terceiro gol do Flamengo.
O Vasco tentou mais uma vez o empate, mas só teve maior domínio nos acréscimos, após a expulsão de Matheus Gonçalves, que deixou o Flamengo com dez jogadores em campo.
O único lance lamentável foi a expulsão de Marinho, que estava no banco do Flamengo e chegou a iniciar uma confusão com os reservas do Vasco.

