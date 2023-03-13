Marcelo chama Cristiano Ronaldo para jogar no Fluminense: 'Vai ser feliz'

Marcelo e Cristiano Ronaldo firmaram amizade após anos no Real Madrid Crédito: Redes Sociais

Recém-apresentado para sua segunda passagem pelo Fluminense, o lateral Marcelo chegou ao clube das Laranjeiras com altas expectativas. Já registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Marcelo está apto para estrear pelo Flu, e até convocou um amigo para compor a equipe: Cristiano Ronaldo.

Em entrevista ao Esporte Espetacular, que foi ao ar neste domingo (12), o lateral divulgou o conteúdo de uma conversa descontraída com o amigo e craque do futebol mundial. “Foi engraçado. Estávamos conversando, a gente nunca conversa sobre futebol. Conversamos sobre filhos, nossos filhos são amigos, nossas esposas também. E ele: 'O que vai fazer e tal?'. E eu: 'Tenho uma parada para te contar: vou para o Fluminense'. E ele: 'Cara, que maneiro!'. Os amigos ficaram muito felizes, de verdade: 'Pô, que legal, parabéns. Vai lá, boa sorte'. Ele ficou bastante feliz com a minha vinda ao Fluminense”, disse Marcelo.

O camisa 12 ainda contou que chamou Cristiano Ronaldo para jogar no Tricolor das Laranjeiras. “O convite está aqui. Cris, quando quiser, pode vir para cá, vai ser feliz”.

O lateral de 34 anos foi apresentado à torcida do Fluminense num Maracanã com mais de 30 mil pessoas. Nem a larga experiência no mundo da bola evitou o nervosismo no retorno ao estádio onde começou sua carreira. "Tomei um susto de verdade (com o Maracanã cheio). O meu staff não queria falar como estava lá fora para justamente ser uma surpresa. Mas quando abriu a porta e o Liam perguntou: 'É normal a perna estar tremendo?' E eu falei: 'A minha também está'. E quando a gente entrou no Maracanã, e sendo o Maracanã um estádio que marcou a minha vida, foi lindo, foi incrível", afirmou Marcelo ao EE.

'Vou aprender muita coisa com Diniz'

Marcelo também contou como foram os bastidores de sua contratação pelo Fluminense. Ele conversou com algumas das pessoas mais importantes do momento atual do clube, como o técnico Fernando Diniz, os agora companheiros PH Ganso e Germán Cano e o atacante recém-aposentado Fred.

"O projeto me chamou muita atenção. Isso ajudou bastante na minha vinda. Mas o principal foi voltar a sentir a emoção de vestir a camisa do Fluminense. Isso, óbvio, que teve um peso, conversei com o professor Diniz, com o Fred, com o Marcão, com o Mário, com o Ganso, com o Cano..." "Isso me chamou bastante atenção. Saber que eu poderia vestir a camisa do meu primeiro time, do time que me formou, e que está nesse momento bom. E o mais importante para mim aqui: eu estou vindo e acredito que vou aprender muita coisa aqui com o Diniz", destacou o lateral-esquerdo.