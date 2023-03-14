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Veja os dados

Flamengo é o maior vencedor de clássicos no Campeonato Carioca

Dados levantados pelo site 'oGol' apontam o número de vitórias, empates e derrotas entre os quatro grandes do Rio de Janeiro

Publicado em 14 de Março de 2023 às 11:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mar 2023 às 11:45
Maracanã lotado para partida entre Flamengo e Vélez Sarsfield
Maracanã lotado para partida entre Flamengo e Vélez Sarsfield, na Libertadores de 2022 Crédito: Paula Reis
O Flamengo é o maior vencedor de clássicos no Campeonato Carioca entre os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. Até aqui, o clube rubro-negro soma 284 vitórias em 743 partidas disputadas até o momento, de acordo com dados do site "oGol".
O Fluminense aparece em segundo, com 257 triunfos, seguido por Vasco, com 254, e Botafogo, com 218.
A equipe da Gávea, inclusive, leva a melhor nas disputas diretas contra os três rivais. O Tricolor é melhor que o Botafogo e empata com o Vasco, enquanto o time cruzmaltino é superior ao rival alvinegro. O time rubro-negro é o clube com mais títulos no Estadual do Rio de Janeiro, com 37. O Fluminense tem 33, o Vasco 24 e o Botafogo 21.

Confira o compilado dos números dos grandes do Rio de Janeiro nos clássicos pelo Carioca

  • BOTAFOGO EM CLÁSSICOS NO CARIOCA
    Vitórias: 218 (77 sobre o Flamengo, 78 sobre o Fluminense e 63 sobre o Vasco)
    Empates: 200 (67 com o Flamengo, 68 com o Fluminense e 65 com o Vasco)
    Derrotas: 283 (93 para o Flamengo, 96 para o Fluminense e 94 para o Vasco)
  • FLAMENGO EM CLÁSSICOS NO CARIOCA
    Vitórias: 284 (93 sobre o Botafogo, 95 sobre o Fluminense e 96 sobre o Vasco)
    Empates: 221 (67 com o Botafogo, 87 com o Fluminense e 67 com o Vasco)
    Derrotas: 238 (77 para o Botafogo, 81 para o Fluminense e 80 para o Vasco)
  • FLUMINENSE EM CLÁSSICOS NO CARIOCA
    Vitórias: 258 (96 sobre o Botafogo, 82 sobre o Flamengo e 80 sobre o Vasco)
    Empates: 219 (68 com o Botafogo, 87 com o Fluminense e 64 com o Vasco)
    Derrotas: 253 (78 para o Botafogo, 95 para o Flamengo e 80 para o Vasco)
  • VASCO EM CLÁSSICOS NO CARIOCA
    Vitórias: 254 (94 sobre o Botafogo, 80 sobre o Flamengo e 80 sobre o Fluminense)
    Empates: 196 (65 com o Botafogo, 67 com o Flamengo e 64 com o Fluminense)
    Derrotas: 239 (63 para o Botafogo, 96 para o Flamengo e 80 para o Fluminense)

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