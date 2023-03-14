Flamengo é o maior vencedor de clássicos no Campeonato Carioca

A equipe da Gávea, inclusive, leva a melhor nas disputas diretas contra os três rivais. O Tricolor é melhor que o Botafogo e empata com o Vasco, enquanto o time cruzmaltino é superior ao rival alvinegro. O time rubro-negro é o clube com mais títulos no Estadual do Rio de Janeiro, com 37. O Fluminense tem 33, o Vasco 24 e o Botafogo 21.