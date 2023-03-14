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Programação

Onde assistir aos jogos dos campeonatos estaduais entre 17 e 20/3

Confira datas, horários, locais e transmissões das principais partidas dos campeonatos estaduais da Região Sudeste e também da Copa do Brasil

Publicado em 14 de Março de 2023 às 15:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2023 às 15:18
Equipes estão na fase final das competições estaduais
Equipes estão na fase final das competições estaduais Crédito: Clara Fafá (Vitória F.C); Paula Reis (Flamengo), Pedro Souza (Atlético-MG) e Divulgação (Fluminense);

Campeonato Capixaba - Quartas de Final (ida)

  • Serra x Real Noroeste
    Quando:     sexta-feira (17), às 19h45
    Local: Robertão, Serra
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • Rio Branco x Nova Venécia
    Quando: sábado (18), às 15h
    Local: Kleber Andrade, Cariacica
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • Desportiva x Porto Vitória
    Quando: domingo (19), às 10h
    Local: Engenheiro Arapipe, Cariacica
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • Estrela do Norte x Vitória 
    Quando: segunda-feira (20), às 19h45
    Local: Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim
    Transmissão: TVE Espírito Santo

Campeonato Carioca - Semifinal (volta)

  • Fluminense (1) x (2) Volta Redonda
    Quando:     sábado (18), às 16h
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: Band

  • Vasco (2) x (3) Flamengo
    Quando: domingo (19), às 18h
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: Band

Campeonato Paulista (Semifinal)

  • Água Santa x Bragantino
    Quando:     sábado (18), horário a confirmar
    Local: Arena Inamar, Diadema
    Transmissão: Paulistão Play (streaming)

  • Palmeiras x Ituano
    Quando: domingo (19), horário a confirmar
    Local: Allianz Parque, São Paulo
    Transmissão: Paulistão Play (streaming)

Campeonato Mineiro - Semifinal (volta)

  • Atlético-MG (0)x (1) Athletic
    Quando:     sábado (18), às 16h30
    Local: Independência, Belo Horizonte
    Transmissão: Globo Minas

  • América-MG (2) x (0) Cruzeiro
    Quando: domingo (19), às 18h
    Local: Independência, Belo Horizonte
    Transmissão: Premiere

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