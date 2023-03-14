Onde assistir aos jogos dos campeonatos estaduais entre 17 e 20/3

Campeonato Capixaba - Quartas de Final (ida)
- Serra x Real Noroeste
Quando: sexta-feira (17), às 19h45
Local: Robertão, Serra
Transmissão: TVE Espírito Santo
- Rio Branco x Nova Venécia
Quando: sábado (18), às 15h
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Transmissão: TVE Espírito Santo
- Desportiva x Porto Vitória
Quando: domingo (19), às 10h
Local: Engenheiro Arapipe, Cariacica
Transmissão: TVE Espírito Santo
- Estrela do Norte x Vitória
Quando: segunda-feira (20), às 19h45
Local: Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim
Transmissão: TVE Espírito Santo
Campeonato Carioca - Semifinal (volta)
- Fluminense (1) x (2) Volta Redonda
Quando: sábado (18), às 16h
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Band
- Vasco (2) x (3) Flamengo
Quando: domingo (19), às 18h
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Band
Campeonato Paulista (Semifinal)
- Água Santa x Bragantino
Quando: sábado (18), horário a confirmar
Local: Arena Inamar, Diadema
Transmissão: Paulistão Play (streaming)
- Palmeiras x Ituano
Quando: domingo (19), horário a confirmar
Local: Allianz Parque, São Paulo
Transmissão: Paulistão Play (streaming)
Campeonato Mineiro - Semifinal (volta)
- Atlético-MG (0)x (1) Athletic
Quando: sábado (18), às 16h30
Local: Independência, Belo Horizonte
Transmissão: Globo Minas
- América-MG (2) x (0) Cruzeiro
Quando: domingo (19), às 18h
Local: Independência, Belo Horizonte
Transmissão: Premiere