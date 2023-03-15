Presidentes de organizadas de Fla, Flu e Vasco são considerados foragidos

Torcidas organizadas de Flamengo e Vasco entraram em confronto nas proximidades do Maracanã Crédito: Reprodução

Quatro presidentes de torcidas organizadas tiveram a prisão temporária decretada e são considerados foragidos : Anderson Azevedo Dias, presidente da Young Flu; Fabiano de Souza Marques, da Força Jovem do Vasco; Bruno da Silva Paulino, da Torcida Jovem do Flamengo; Anderson Clemente da Silva, presidente da Raça Rubro-Negra.

Eles vão responder pelos crimes de organização criminosa, lesão corporal grave e tentativa de homicídio. No processo, foi pedida a quebra de sigilo de dados de todo o conteúdo dos bens apreendidos, incluindo acesso a mensagens de WhatsApp, Telegram, fotografias, chamadas, agenda de contatos e e-mails.

Também foi pedido o bloqueio judicial de todas as contas bancárias, aplicações financeiras, investimentos, contas poupança, CDBs, ações e criptoativos registrados em nome das organizadas, além da suspensão de atividades, lacre dos estabelecimentos e afastamento dos espetáculos esportivos por cinco anos.

O pedido de prisão de presidentes de torcidas organizadas foi feito pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) no último sábado e confirmado pela juíza Ana Beatriz Estrella.