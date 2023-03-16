Botafogo goleia o Brasiliense no Kleber Andrade e avança na Copa do Brasil

O Botafogo presenteou a torcida capixaba e bateu o Brasiliense por 7 a 1, no Kleber Andrade, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (15). Assim como no início do mês, quando bateu o Resende no mesmo palco, o Alvinegro venceu e convenceu, e agora está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Os 3.869 torcedores presentes chegaram a gritar olé ao final da partida.
Agora, o Glorioso aguarda em sorteio o próximo adversário na competição. Eliminado no Campeonato Carioca, o clube tem compromisso marcado no próximo sábado (18), diante da Portuguesa-RJ, pela semifinal da Taça Rio.
O Jogo
A partida começou do jeito que o torcedor do Botafogo queria. Danilo Barbosa, aos 5 minutos, e Eduardo, aos 10 minutos, colocaram o Glorioso em vantagem no placar logo de cara. Eficiente no ataque, o clube carioca não teve o mesmo desempenho na defesa.
Após os gols, o Brasiliense chegou pelo menos três vezes com chances de marcar. Mas só foi conseguir aos 41, com chute de Yuri Mamute, ex-Botafogo, que contou com desvio para deslocar o goleiro Lucas Perri.
O final da primeira etapa foi alucinante e debaixo de muita chuva. Em lance de escanteio, Marçal cruzou para Adryelson, que contou com o vento para receber livre e cabecear para o gol aos 47. E aos 48, ainda sobrou tempo para o Brasiliense ter um gol anulado. Romário dividiu com o goleiro alvinegro e a bola sobrou para Matheus Barboza completar, mas o árbitro marcou falta no lance.
O segundo tempo começou mais tranquilo, com o Botafogo tendo mais o controle da partida e conseguindo conter melhor os contra-ataques do adversário. Logo aos 6 minutos, Cuesta recebeu cruzamento de Lucas Piazon e marcou o quarto gol carioca da noite.
Depois do gol, o Alvinegro só controlou a partida, mantendo a bola nos pés e sofrendo pouco. Em ritmo de treino, Gabriel Pires recebeu na área e cruzou para Tiquinho marcar o quinto. O atacante alvinegro ainda marcou mais dois gols. Um aos 39, em jogada de Luis Henrique pela esquerda, e outro aos 41, após cruzamento e Di Placido, dando números finais ao placar: 7 a 1 Botafogo.
Piazon cobrado, Eduardo exaltado
A torcida que esteve presente no estádio ficou mais feliz durante o jogo do que estava antes do apito inicial. O Botafogo vinha de uma sequência ruim de jogos, que culminaram na eliminação precoce no Campeonato Carioca. Durante a partida, Lucas Piazon foi um dos maiores alvos de crítica vindas da arquibancada.
No entanto, um nome foi muito celebrado pelos torcedores. O meia Eduardo voltou de lesão após 143 dias fora e marcou um dos gols da goleada. No segundo tempo, foi ovacionado ao ser substituído, mostrando que está com crédito de sobras com a massa alvinegra.