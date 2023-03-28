Surfista capixaba disputa Prêmio Ocyan de Ondas Grandes

Felipe Lacerda nas ondas de Avalanche, uma das mais perigosas do Brasil Crédito: Diego Silva

O Prêmio Brasileiro Ocyan de Ondas Grandes é um dos eventos mais badalados do surf nacional. Nos últimos anos, o Espírito Santo tem ganhado grande destaque na competição com um litoral repleto de bancadas com ondas pesadas e perfeitas. O crescimento é notado pela quantidade de inscrições de competidores capixabas - foram 38, atrás apenas do Rio de Janeiro

O surfista Felipe Lacerda é um dos representantes do Estado no prêmio. Ele concorre em várias categorias da competição, e vem se consolidando no cenário nacional. Ano passado, foi finalista da categoria Melhor Onda do Ano, disputando contra grandes nomes do surf brasileiro, incluindo Lucas Chumbo, ex- BBB

"No ano passado eu peguei uma onda no Coral do Céu, que foi a onda da minha vida. Tive o mérito de fazer uma final no primeiro ano do evento com essa única onda e disputei com grandes nomes do esporte, ídolos que eu tenho no surf", contou o atleta sobre a sua última experiência na premiação.

Onda que Felipe Lacerda concorreu para Melhor Onda do Ano em 2022 Crédito: Diego Silva

Felipe Lacerda é competidor de Tow In, uma modalidade do esporte no qual o surfista é colocado em uma onda puxado por uma moto aquática. Essa modalidade é uma evolução do surf, que nasceu para facilitar a prática do esporte em grandes ondas, onde a remada não é suficiente.

"Eu era competidor de Longboard, já fui campeão brasileiro, disputei campeonatos nacionais e desde 2013, quando teve uma crise que acabou com os eventos eu voltei a surfar de pranchinha. Fui fazendo algumas imagens, tendo um retorno no instagram, mostrando ondas que o pessoal não conhecia, até que eu conheci um cara que me achou nas redes sociais e me convidou para fazer uma dupla, oferecendo o equipamento", contou sobre como foi introduzido ao Tow In.

O seu grande parceiro que o ajuda nas empreitadas é Thiago Berger. Ele é ex-membro da Guarda Costeira dos Estados Unidos, um surfista experiente, mentor e parceiro de Felipe nas viagens pela costa capixaba.

"Se não fosse esse cara eu nem estaria aqui" Felipe Lacerda - sobre seu parceiro Thiago Berger

Pioneiro na prática do Tow In no Estado, Felipe afirma que o crescimento do esporte no Espírito Santo é visível. "Através de mim surgiram outras pessoas querendo disputar o esporte. Começou com o Lucas Medeiros, que foi o primeiro capixaba a se destacar, e depois como representante no Estado me tornei referência, com isso vieram outras pessoas querendo aprender sobre o surf. O problema é que é um esporte caro, que precisa de alguma estrutura financeira, alguém que entre com o investimento", alertou.

Inscrições

Rio de Janeiro As inscrições para o prêmio estão abertas e se encerram na próxima sexta (31). Ondas surfadas no período entre 01/04/22 e 31/03/23 podem ser inscritas, tanto forma de vídeo ou de foto, pelo site Brasileiro de Ondas Grandes de forma gratuita. As categorias em disputa são Maior Onda do Ano, Melhor Onda do Ano (feminino e masculino), Melhor Onda Bodysurf, Melhor Onda Bodyboard e Maior Vaca, com R$ 50 mil em premiações. Os vencedores serão conhecidos no mês de abril, durante premiação realizada no

Com o destaque na mídia, causado pelas praias capixabas de Vila Velha e Linhares, o Estado só teve menos inscritos na competição do que o Rio de Janeiro, potência do esporte. O crescimento capixaba na competição é notório, e registros de sessões em Regência, distrito de Linhares , e os picos Avalanche e Coral do Céu, localizados em Vila Velha

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