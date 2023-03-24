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Campeonato Estadual de Seleções de Beach Soccer volta com novo formato

Tradicional competição de municípios de futebol de areia inicia com a Etapa Sul, realizada neste sábado (25) e no dia 01 e 02 de abril, em Rio Novo do Sul

Publicado em 24 de Março de 2023 às 18:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2023 às 18:20
23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções acontece em Rio Novo do Sul
23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções acontece em Rio Novo do Sul Crédito: Laila Pecorari
O 23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções de Beach Soccer está de volta às areias capixabas. Dividido em etapas, a tradicional competição de municípios de futebol de areia, organizada pela Federação Capixaba de Beach Soccer (Fecabes), inicia com a Etapa Sul, realizada neste sábado (25) e no dia 01 e 02 de abril, em Rio Novo do Sul.
Além da Etapa Sul, a Fecabes ainda realizará a Etapa Norte, marcada para o final do mês de maio, a Etapa Centro e a Repescagem, marcadas para o mês de junho. Todas as etapas são classificatórias para a Etapa Final, com oito equipes. Ao todo, mais de 60 equipes vão disputar o 23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções.
A Federação inicia seu calendário em 2023 com cinco jogos no sábado (25), três pela manhã e dois à tarde, como na tabela abaixo. O grupo A conta com Alfredo ChavesIbitirama e Rio Novo do Sul e o B tem ItapemirimCachoeiro de Itapemirim e Piúma, no masculino. Já no feminino, Afonso Cláudio foi a única inscrita e disputará dois amistosos na Etapa Sul, contra Rio Novo do Sul e contra as já classifica Anchieta.
Tabela da primeira rodada do 23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções de Beach Soccer
Tabela da primeira rodada do 23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções de Beach Soccer Crédito: Divulgação

Classificação

O primeiro lugar de cada etapa garante vaga na etapa final. O segundo e terceiro lugares disputam a repescagem. Nas etapas, as equipes jogam entre si, todas contra todas dentro dos seus grupos. Os segundos de cada grupo fazem a disputa do Terceiro Lugar. Os primeiros colocados disputam a final. Ambos os jogos no domingo.
Os jogos das finais (Final Masculina, Amistoso Feminino e Disputa do Terceiro Lugar tem transmissão da Fecabes TV, no YouTube, e da TV Capixaba, também no YouTube.

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