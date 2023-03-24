Campeonato Estadual de Seleções de Beach Soccer volta com novo formato

O 23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções de Beach Soccer está de volta às areias capixabas. Dividido em etapas, a tradicional competição de municípios de futebol de areia, organizada pela Federação Capixaba de Beach Soccer (Fecabes), inicia com a Etapa Sul, realizada neste sábado (25) e no dia 01 e 02 de abril, em Rio Novo do Sul.
Além da Etapa Sul, a Fecabes ainda realizará a Etapa Norte, marcada para o final do mês de maio, a Etapa Centro e a Repescagem, marcadas para o mês de junho. Todas as etapas são classificatórias para a Etapa Final, com oito equipes. Ao todo, mais de 60 equipes vão disputar o 23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções.
A Federação inicia seu calendário em 2023 com cinco jogos no sábado (25), três pela manhã e dois à tarde, como na tabela abaixo. O grupo A conta com Alfredo Chaves, Ibitirama e Rio Novo do Sul e o B tem Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim e Piúma, no masculino. Já no feminino, Afonso Cláudio foi a única inscrita e disputará dois amistosos na Etapa Sul, contra Rio Novo do Sul e contra as já classifica Anchieta.
Classificação
O primeiro lugar de cada etapa garante vaga na etapa final. O segundo e terceiro lugares disputam a repescagem. Nas etapas, as equipes jogam entre si, todas contra todas dentro dos seus grupos. Os segundos de cada grupo fazem a disputa do Terceiro Lugar. Os primeiros colocados disputam a final. Ambos os jogos no domingo.
Os jogos das finais (Final Masculina, Amistoso Feminino e Disputa do Terceiro Lugar tem transmissão da Fecabes TV, no YouTube, e da TV Capixaba, também no YouTube.