Campeonato Estadual de Seleções de Beach Soccer volta com novo formato

23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções acontece em Rio Novo do Sul Crédito: Laila Pecorari

O 23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções de Beach Soccer está de volta às areias capixabas. Dividido em etapas, a tradicional competição de municípios de futebol de areia, organizada pela Federação Capixaba de Beach Soccer (Fecabes), inicia com a Etapa Sul, realizada neste sábado (25) e no dia 01 e 02 de abril, em Rio Novo do Sul

Além da Etapa Sul, a Fecabes ainda realizará a Etapa Norte, marcada para o final do mês de maio, a Etapa Centro e a Repescagem, marcadas para o mês de junho. Todas as etapas são classificatórias para a Etapa Final, com oito equipes. Ao todo, mais de 60 equipes vão disputar o 23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções.

Tabela da primeira rodada do 23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções de Beach Soccer Crédito: Divulgação

Classificação

O primeiro lugar de cada etapa garante vaga na etapa final. O segundo e terceiro lugares disputam a repescagem. Nas etapas, as equipes jogam entre si, todas contra todas dentro dos seus grupos. Os segundos de cada grupo fazem a disputa do Terceiro Lugar. Os primeiros colocados disputam a final. Ambos os jogos no domingo.