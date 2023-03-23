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Copa do Mundo de Parapente retoma atividades nesta sexta (24) em Castelo

Competição estava suspensa desde a tarde de quarta-feira (22) após o acidente que matou o parapentista suíço Dan Morand
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

23 mar 2023 às 18:49

Publicado em 23 de Março de 2023 às 18:49

Com atletas de 25 países, competição de voo livre movimenta a cidade de Castelo
 Copa do Mundo de Parapente é o terceiro evento da categoria sediado em Castelo neste mês Crédito: Divulgação | Paragliding World Cup
Copa do Mundo de Parapente, realizada na Rampa de Ubá, em Patrimônio do Ouro, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, retorna às atividades na próxima sexta-feira (24). Competição havia sido suspensa após os acidentes do suíço Dan Morand, sendo este fatal, e do espanhol Jesus Costa Sanchez, que ocorreram na última quarta (22).
Segundo a organização do torneio, as atividades retornam normalmente até sábado (25), data prevista para o encerramento do campeonato.
Até o dia 25 de março, na Rampa de Ubá, ocorre a primeira etapa da Copa do Mundo de Parapente, que conta com a presença de 125 atletas de 40 países. Trata-se do terceiro evento de parapente em Castelo apenas neste mês.

Relembre os casos

O piloto de parapente suíço Dan Morand, 35, morreu na manhã desta quarta-feira (22), por volta de 11h50, após colidir com um paredão rochoso a uma distância de aproximadamente 1 km da rampa de decolagem. Além dele, Jesus Costa Sanchez, de 45 anos, que estava disputando a competição, também se acidentou, mas foi resgatado com vida e sem ferimentos aparentes.
Copa do Mundo de Parapente retoma atividades nesta sexta em Castelo

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