Copa do Mundo de Parapente retoma atividades nesta sexta (24) em Castelo

A Copa do Mundo de Parapente, realizada na Rampa de Ubá, em Patrimônio do Ouro, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, retorna às atividades na próxima sexta-feira (24). Competição havia sido suspensa após os acidentes do suíço Dan Morand, sendo este fatal, e do espanhol Jesus Costa Sanchez, que ocorreram na última quarta (22).
Segundo a organização do torneio, as atividades retornam normalmente até sábado (25), data prevista para o encerramento do campeonato.
Até o dia 25 de março, na Rampa de Ubá, ocorre a primeira etapa da Copa do Mundo de Parapente, que conta com a presença de 125 atletas de 40 países. Trata-se do terceiro evento de parapente em Castelo apenas neste mês.
Relembre os casos
O piloto de parapente suíço Dan Morand, 35, morreu na manhã desta quarta-feira (22), por volta de 11h50, após colidir com um paredão rochoso a uma distância de aproximadamente 1 km da rampa de decolagem. Além dele, Jesus Costa Sanchez, de 45 anos, que estava disputando a competição, também se acidentou, mas foi resgatado com vida e sem ferimentos aparentes.
Copa do Mundo de Parapente retoma atividades nesta sexta em Castelo