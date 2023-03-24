Piloto capixaba confiante para temporada da Império Endurance

Hugo Cibien se diz confiante para a etapa inaugural da Império Endurance 2023 Crédito: Ricardo Saibro/Divulgação

A temporada 2023 do Império Endurance Brasil vai começar. No próximo sábado (25) uma das principais categorias dos carros mais rápidos do país se reúne no Autódromo Velocitta, em São Paulo, para a primeira etapa da competição. O piloto capixaba Hugo Cibien, que também correrá na Stock Series, é presença confirmada na prova.

A temporada desse ano vem com novo formato. A duração da corrida será de acordo com a pista, ou seja, no tempo de 3h, 4h ou 6h. A corrida desse sábado (25), no Autódromo Velocitta, será de 4h de duração.

Para essa etapa Hugo tem boas expectativas. “O carro está muito equilibrado e fez um campeonato consistente em 2022”. Em relação ao campeonato 2023, Cibien explica que em prova de longa duração os resultados são muito dependentes da consistência, da equipe, do carro e dos pilotos. “Não adianta ser rápido apenas, a durabilidade e confiabilidade aqui é muito mais importante do que outras provas, vamos apostar nisso mais do que em velocidade pura”, completa.

Essa é a terceira temporada com a participação do atleta. Em 2021, Hugo competiu pela categoria de protótipo P3, mais leves e de motores menores, pela equipe LT Team. Já em 2022 houve a transição de categoria para a protótipo P1, no carro Sigma P1 G4.