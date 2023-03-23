Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Eddie Jordan fala sobre rotina da mulher de Schumacher: 'Vive como prisioneira'
Acidentado em 2013

Eddie Jordan fala sobre rotina da mulher de Schumacher: 'Vive como prisioneira'

O amigo da família conta que Corinna Schumacher não pode mais ir em locais públicos, já que sempre é abordada para falar sobre o estado do marido

Publicado em 23 de Março de 2023 às 10:53

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 mar 2023 às 10:53
Michael Schumacher é casado com Corinna desde 1995
Michael Schumacher é casado com Corinna desde 1995 Crédito: Reprodução / Redes Sociais
O irlandês Eddie Jordan, fundador e ex-chefe de equipe da extinta Jordan, revelou alguns detalhes da rotina de Corinna Schumacher, mulher do lendário piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, que vive em coma induzido desde junho de 2014, após acidente de esqui sofrido no final de 2013. De acordo com Jordan, que é próximo de Corinna, ela leva uma vida semelhante a de "uma prisioneira".
"Já se passaram quase dez anos e Corinna não pode ir a uma festa, almoçar fora. Ela é como uma prisioneira, porque todo mundo quer falar com ela sobre o Michael, sendo que ela não precisa ser lembrada disso a cada minuto", revelou o empresário, que hoje atua como comentarista de Fórmula 1, em entrevista ao jornal britânico ‘The Sun’.
A Jordan deu a primeira oportunidade para Michael Schumacher correr uma etapa da Fórmula 1, no GP da Bélgica. Ele foi escolhido pela equipe irlandesa para substituir o piloto francês Bertrand Gachot, que havia sido preso por agredir um taxista durante uma briga de trânsito. O alemão surpreendeu ao se classificar em sétimo lugar, mas abandonou a corrida na primeira volta por causa de problemas na embreagem. De qualquer forma, chamou atenção o suficiente para ser levado para a Benetton naquele mesmo ano.
Apesar da passagem relâmpago de Schumacher por sua equipe, Eddie Jordan manteve-se próximo do heptacampeão, mas não conseguiu visitá-lo após o acidente. O irlandês contou que teve seu pedido para fazer uma visita negado por Corinna e disse entender a decisão dela.
"Corrina estabeleceu algumas regras, eu a conheço muito bem" afirmou Jordan. "Ela é uma garota adorável com que tenho uma história de boa relação. Eu fiz um esforço para ver Michael nos primeiros dias após o acidente e Corinna não permitiu, e fez o certo em recusar, porque muita gente queria visitá-lo", completou.
A mulher da lenda alemã da F-1 tem uma regra de permitir apenas a presença de familiares, com raras exceções, como Jean Todt, ex-chefe da Ferrari e ex-presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).
"Todt tem o privilégio de vê-lo por causa do quão próximo eles eram desde o tempo em que trabalharam juntos na Ferrari, o que é completamente compreensível. Não puder ir ver Michael, e eles disseram 'Nós amamos vocês, Eddie, e estamos envolvidos há tempos com vocês, mas precisamos de privacidade e proteção", afirmou o irlandês
A família Schumacher tem se resguardado muito e não costuma comentar sobre Michael. Nem mesmo seu filho, Mick, que até ano passado era piloto titular da Haas e aparecia publicamente com frequência, costuma abordar o tema. Corinna, por sua vez, mal tem vida pública. Uma das poucas vezes que falou ao público foi no documentário "Schumacher", no qual dá um depoimento comovente "Todo mundo sente falta de Michael, mas ele está aqui. Diferente, mas ele está aqui e isso nos dá força, eu acho".

Veja Também

Corpo de piloto de parapente é resgatado em Castelo após 24 horas

Após morte de piloto de parapente, competição em Castelo tem novo acidente

Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino vai desembarcar no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Esportes Fórmula 1
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aluguel cresce no ES
Dono ou inquilino? Maioria tem casa própria no ES, mas aluguel cresce
Imagem de destaque
Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz
Criança assistindo a desenho no celular, vida digital
Brasil pode ser pioneiro no ECA Digital, mas história será escrita na execução

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados