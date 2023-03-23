Eddie Jordan fala sobre rotina da mulher de Schumacher: 'Vive como prisioneira'

Michael Schumacher é casado com Corinna desde 1995 Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O irlandês Eddie Jordan, fundador e ex-chefe de equipe da extinta Jordan, revelou alguns detalhes da rotina de Corinna Schumacher, mulher do lendário piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, que vive em coma induzido desde junho de 2014, após acidente de esqui sofrido no final de 2013. De acordo com Jordan, que é próximo de Corinna, ela leva uma vida semelhante a de "uma prisioneira".

"Já se passaram quase dez anos e Corinna não pode ir a uma festa, almoçar fora. Ela é como uma prisioneira, porque todo mundo quer falar com ela sobre o Michael, sendo que ela não precisa ser lembrada disso a cada minuto", revelou o empresário, que hoje atua como comentarista de Fórmula 1, em entrevista ao jornal britânico ‘The Sun’.

A Jordan deu a primeira oportunidade para Michael Schumacher correr uma etapa da Fórmula 1, no GP da Bélgica. Ele foi escolhido pela equipe irlandesa para substituir o piloto francês Bertrand Gachot, que havia sido preso por agredir um taxista durante uma briga de trânsito. O alemão surpreendeu ao se classificar em sétimo lugar, mas abandonou a corrida na primeira volta por causa de problemas na embreagem. De qualquer forma, chamou atenção o suficiente para ser levado para a Benetton naquele mesmo ano.

Apesar da passagem relâmpago de Schumacher por sua equipe, Eddie Jordan manteve-se próximo do heptacampeão, mas não conseguiu visitá-lo após o acidente. O irlandês contou que teve seu pedido para fazer uma visita negado por Corinna e disse entender a decisão dela.

"Corrina estabeleceu algumas regras, eu a conheço muito bem" afirmou Jordan. "Ela é uma garota adorável com que tenho uma história de boa relação. Eu fiz um esforço para ver Michael nos primeiros dias após o acidente e Corinna não permitiu, e fez o certo em recusar, porque muita gente queria visitá-lo", completou.

A mulher da lenda alemã da F-1 tem uma regra de permitir apenas a presença de familiares, com raras exceções, como Jean Todt, ex-chefe da Ferrari e ex-presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

"Todt tem o privilégio de vê-lo por causa do quão próximo eles eram desde o tempo em que trabalharam juntos na Ferrari, o que é completamente compreensível. Não puder ir ver Michael, e eles disseram 'Nós amamos vocês, Eddie, e estamos envolvidos há tempos com vocês, mas precisamos de privacidade e proteção", afirmou o irlandês