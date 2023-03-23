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Atleta capixaba

Bruno Conde recebe prêmio de melhor atleta universitário de Karatê do Brasil

O prêmio foi recebido por Bruno na festa dos Melhores do Ano do Esporte Universitário, que aconteceu em Brasília, no Distrito Federal

Publicado em 23 de Março de 2023 às 11:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2023 às 11:50
Esta imagem do carateca capixaba Bruno Conde está na disputa para ser a melhor foto do esporte universitário das Américas
Carateca capixaba Bruno Conde foi premiado na noite de quarta-feira (22) Crédito: CBDU/Divulgação
O carateca capixaba Bruno Conde recebeu, na noite da última quarta-feira (22), mais um importante título para sua carreira. Atleta da Seleção Brasileira de Karatê há 12 anos seguidos, Conde foi eleito o melhor atleta universitário da modalidade no ano de 2022.
O prêmio foi recebido por Bruno na festa dos Melhores do Ano do Esporte Universitário, que aconteceu em Brasília, no Distrito Federal. O evento foi realizado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e contou com a presença de diversos outros atletas que se destacaram durante o último ano.
Campeão dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) do ano passado na categoria Kata, o capixaba agradeceu ao prêmio e ressaltou a importância desse reconhecimento para sua carreira.
“Fiquei muito feliz por ser convidado para este evento e ser um dos homenageados da noite, principalmente porque não são muitos atletas capixabas aqui. É muito gratificante poder representar não só o karatê capixaba, mas todo o esporte do Espírito Santo”, contou o atleta, que liderou o ranking brasileiro na modalidade Kata durante o ano de 2022.
Acostumado a conquistas importantes, Conde revelou que, mesmo finalizando a faculdade, pensa em defender o título conquistado no último JUBs. A competição nacional será disputada no segundo semestre, em outubro, na cidade de Joinville, em Santa Catarina.
“Estou finalizando a faculdade, mas já estou pensando em fazer uma pós-graduação. Então, a chance de defender o título este ano existe”, completou.
Além do atleta, quem também celebrou bastante a conquista foi o presidente da Federação Universitária de Esportes Capixaba (Fuec), Gustavo Amorim. Para ele, essa valorização e reconhecimento de atletas do Espírito Santo ajudam a fortalecer o esporte universitário no Estado.
“O prêmio individual recebido pelo Bruno Conde traz benefícios para todos os atletas universitários capixabas. Ele é um atleta que se dedica, treina bastante e acaba se tornando um exemplo também para os demais. Nossa meta é continuar colocando atletas e equipes entre as principais do País”, frisou Amorim.

Próximas competições

Apesar de importante, a celebração pela conquista não deve demorar muito. Com diversas competições pela frente, o atleta já retorna nesta quinta-feira (23) para Vitória, onde segue os planos de treinamento para se manter entre os principais atletas do Brasil na modalidade.
“Tenho duas competições importantes na sequência e espero conquistar bons resultados nas duas. A primeira será a disputa do Sul-Americano, mês que vem, em São Paulo. Logo depois, em maio, vou para a Costa Rica participar do Pan-Americano de Karatê”, finalizou.

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