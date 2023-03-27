É possível ter um voo de parapente mais seguro? Especialistas dão dicas

O voo de parapente é um esporte que exige muita técnica e destreza dos praticantes. E como é realizado nas alturas é óbvio que há grandes riscos. Para entender se é possível deixar o esporte mais seguro, conversamos com Maxwell Sathler, piloto mineiro com anos de experiência e também com Marcelo Ratis, diretor de prova. Eles explicaram à reportagem como são os procedimentos para um voo mais seguro, e também as peculiaridades do voo em Castelo. Confira no vídeo acima.