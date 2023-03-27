É possível ter um voo de parapente mais seguro? Especialistas dão dicas

A 1ª etapa da Copa do Mundo de Parapente, realizada em Castelo entre os dias 18 e 25 de março, coloriu o céu da Região Sul do Espírito Santo. Mais de 125 pilotos de diversos países decolaram da Rampa de Ubá, em Patrimônio do Ouro, e voaram por mais de dez localidades do Estado.
Apesar da festa pela realização da prova, um episódio negativo também chamou a atenção durante a disputa. Logo após a decolagem da Rampa de Ubá, o piloto suíço Dan Morand, de 35 anos, morreu após passar por uma turbulência, perder o controle de seu equipamento e colidir contra um paredão rochoso.
O voo de parapente é um esporte que exige muita técnica e destreza dos praticantes. E como é realizado nas alturas é óbvio que há grandes riscos. Para entender se é possível deixar o esporte mais seguro, conversamos com Maxwell Sathler, piloto mineiro com anos de experiência e também com Marcelo Ratis, diretor de prova. Eles explicaram à reportagem como são os procedimentos para um voo mais seguro, e também as peculiaridades do voo em Castelo. Confira no vídeo acima.