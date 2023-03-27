Pódio europeu na Copa do Mundo de Parapente em Castelo

Com mais de 120 pilotos de diversos países colorindo o céu capixaba, a 1ª etapa da Copa do Mundo de Parapente foi finalizada no último sábado (25), na Rampa de Ubá, em Castelo, com dois franceses e um austríaco no pódio geral. Com a somatória dos seis desafios realizados entre 18 e 25/03, Honorin Hamard (FRA), Baptiste Lambert (FRA) e Alexander Schalber (AUT), conquistaram a etapa.
Já entre as mulheres, a melhor colocada foi a francesa Meryl Delferriere, seguida da suíça Nanda Walliser e da americana Violeta Jimenez. Os atletas que figuraram no pódio de Castelo, já têm vaga garantida na Super Final da Copa do Mundo de Parapente, que será realizada em Baixo Guandu, em 2024.
Apesar da festa entre os campeões, a competição em Castelo também ficou marcada por episódios negativos. Na quarta-feira (22), o suíço Dan Morand, de 35 anos, morreu após colidir com um paredão rochoso pouco depois de sua decolagem e o espanhol Jesus Costa Sanchez teve ferimentos leves após uma queda de menor altitude, sendo socorrido pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).
Após os acidentes, a comissão do torneio suspendeu as atividades por um dia, e decidiu prosseguir com as provas, reafirmando os trâmites de segurança para os demais pilotos.
Os voos da última etapa
Em um sábado ensolarado na Região Sul do Espírito Santo, os pilotos decolaram às 10h30 da Rampa de Ubá, e às 12h15 receberam o ‘start’ da direção de prova para entrar no percurso de 85,8 km. Sob o olhar de aproximadamente 250 pessoas que acompanhavam a disputa, os atletas protagonizaram uma verdadeira festa colorida no céu, de olho no pódio da competição, que é a mais importante da modalidade.
Após mais de 3h de voo sobre várias localidades capixabas, os pilotos pousaram na região de Aracuí, encerrando a prova. Por lá, Stephan Morgenthaler foi o primeiro a completar o circuito, seguido por Honorin Hamard e Michel Cervellin. Apesar do esforço do suíço Stephan, Honorin já havia somado mais pontos nos outros dias de competição e conquistou a etapa.
Na disputa feminina, Nanda Walliser conquistou a prova, seguida de Violeta Jimenez e Alexia Fischer. Mas também foram desbancadas pelos resultados anteriores de Meryl Delferriere, que somou mais pontos.
Agora, os competidores se preparam para dar sequência ao Mundial, que vai passar por Espanha, Romênia, Turquia e Coreia do Sul antes de retornar ao Espírito Santo para a grande final, que será realizada em Baixo Guandu, em março de 2024.