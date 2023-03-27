Pódio europeu na Copa do Mundo de Parapente em Castelo

Com mais de 120 pilotos de diversos países colorindo o céu capixaba, a 1ª etapa da Copa do Mundo de Parapente foi finalizada no último sábado (25), na Rampa de Ubá, em Castelo , com dois franceses e um austríaco no pódio geral. Com a somatória dos seis desafios realizados entre 18 e 25/03, Honorin Hamard (FRA), Baptiste Lambert (FRA) e Alexander Schalber (AUT), conquistaram a etapa.

Já entre as mulheres, a melhor colocada foi a francesa Meryl Delferriere, seguida da suíça Nanda Walliser e da americana Violeta Jimenez. Os atletas que figuraram no pódio de Castelo, já têm vaga garantida na Super Final da Copa do Mundo de Parapente, que será realizada em Baixo Guandu , em 2024.

Após os acidentes, a comissão do torneio suspendeu as atividades por um dia, e decidiu prosseguir com as provas, reafirmando os trâmites de segurança para os demais pilotos.

Os voos da última etapa

Em um sábado ensolarado na Região Sul do Espírito Santo , os pilotos decolaram às 10h30 da Rampa de Ubá, e às 12h15 receberam o ‘start’ da direção de prova para entrar no percurso de 85,8 km. Sob o olhar de aproximadamente 250 pessoas que acompanhavam a disputa, os atletas protagonizaram uma verdadeira festa colorida no céu, de olho no pódio da competição, que é a mais importante da modalidade.

Após mais de 3h de voo sobre várias localidades capixabas, os pilotos pousaram na região de Aracuí, encerrando a prova. Por lá, Stephan Morgenthaler foi o primeiro a completar o circuito, seguido por Honorin Hamard e Michel Cervellin. Apesar do esforço do suíço Stephan, Honorin já havia somado mais pontos nos outros dias de competição e conquistou a etapa.

Na disputa feminina, Nanda Walliser conquistou a prova, seguida de Violeta Jimenez e Alexia Fischer. Mas também foram desbancadas pelos resultados anteriores de Meryl Delferriere, que somou mais pontos.