Espírito Santo recebe classificatória do Brasileiro de Basquete sub-19

Competição reúne equipes de 5 estados Crédito: Divulgação

O Espírito Santo será mais uma vez uma competição importante do basquete de base. Jacaraípe, na Serra , recebe a Classificatória B do Brasileiro Interclubes sub-19 masculino.

Realizada pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB), em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e o Instituto Viva Vida, clube sede do torneio, a competição contará com oito equipes e dará aos dois finalistas o direito de participar da fase final do torneio, que será disputada no Rio de Janeiro, no mês de setembro, reunindo 12 equipes.

Todas as partidas da Classificatória acontecem na Arena Jacaraípe, de terça-feira (2) a domingo (7), e terão transmissão ao vivo no Youtube da CBB e do Instituto Viva Vida. Todos os dias, os jogos começam às 9h e seguem até às 17 horas. A abertura do evento será realizada nesta segunda-feira, a partir das 19h30, no mesmo local.

Os capixabas estarão representados no torneio pelas equipes do Instituto Viva Vida (IVV) e Álvares Cabral. Além deles, estarão presentes também as seguintes equipes: Barra do Garças (MT), Botafogo (RJ), Fluminense (RJ), Basquete Paraíba (PB), Aeroclube (RN) e Osasco (SP).

CONFIRA OS GRUPOS

Grupo A

Cetaf/Instituto Viva Vida-ES

Botafogo-RJ

Barra do Garças-MT

Aeroclube-RN





Cetaf/Instituto Viva Vida-ES Botafogo-RJ Barra do Garças-MT Aeroclube-RN Grupo B

Álvares Cabral-ES

Fluminense-RJ

Basquete Paraíba-PB

Osasco-SP



Competição reúne equipes de 5 estados Crédito: Divulgação

A COMPETIÇÃO

As equipes jogarão dentro dos seus respectivos grupos. Após fase de classificação, todas as equipes passarão para quartas de final guardando a classificação que obtiveram dentro do seu grupo.

As quartas de final serão disputadas 1A X 4B, 2A X 3B, 1B X 4A, 2B X 3A. Os vencedores das quartas disputarão a semifinal da seguinte forma: o vencedor de (1A X 4B) pega o vencedor de (2B X 3A); na outra semifinal o vencedor de (2A X 3B) pega o vencedor de (1B X 4A). A mesma regra serve para os perdedores que disputarão de 5º ao 8º lugar.

FASE FINAL

O Foz Basquete foi campeão da Classificatória A e o Sociedade Thalia se classificou com o segundo lugar. Pelo Ranking do CBC, já estão na fase final, além dos dois clubes já citados: Paulistano, Pinheiros, Minas Tênis Clube, Tijuca Tênis Clube, Palmeiras, Flamengo, LDPG Ponta Grossa e Clube do Remo. A fase final será jogada de 12 a 19 de setembro, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.

CLASSIFICATÓRIA B DO BRASILEIRO INTERCLUBES SUB-19