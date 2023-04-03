Piúma vence Alfredo Chaves e garante vaga no 23° Estadual de Beach Soccer

Duelo entre Piúma e Alfredo Chaves teve 7 gols Crédito: Thiago Peruch / FECABES

Com nomes experientes no cenário capixaba de futebol de areia, Piúma venceu por 4 a 3 a partida final contra Alfredo Chaves , neste domingo (2), em Rio Novo do Sul , garantindo a vaga destinada ao Sul do Espírito Santo para o 23º Campeonato Estadual Banestes de Beach Soccer. Já a equipe alfredense terá que jogar a repescagem em junho para tentar a vaga. No feminino, Afonso Cláudio ficou com a vaga no Estadual.

Feminino

Na disputa do terceiro lugar, Rio Novo do Sul enfrentou Itapemirim, e saiu na frente no 2º tempo, com Ronaldy. Mas os itapemirinenses, no final do terceiro período, conseguiram uma virada em 30 segundos e deram um banho de água fria na torcida de Rio Novo. A Seleção de Itapemirim se classificou para a repescagem e aguarda a Etapa Norte para conhecer seu adversário.

Pelo feminino, um amistoso entre as classificadas Afonso Cláudio e Anchieta colocou frente a frente as duas melhores equipes de futebol de areia do Sul do Estado. Mesmo com hat-trick de Sabrina, a seleção afonso-claudense não conseguiu parar o ataque de Anchieta, que virou a partida e venceu por 4 a 3, com gols de Suanny (2x), Jéssica e Tamara.

A seleção de Afonso Cláudio garantiu a vaga no Estadual por ser a única equipe inscrita na eliminatória do Sul do ES, já que Anchieta por conta dos resultados do ano passado, não precisou disputar a classificatória nesta temporada.

Masculino

Alfredo Chaves e Piúma chegaram na final após vencerem os seus dois jogos na fase de grupos. As equipes possuíam jogadores experientes na areia, que se destacaram nas competições municipais que disputaram neste ano.

Piúma começou melhor a partida e abriu o placar com João Guilherme. Wellington sofreu uma falta e, na cobrança, empatou para Alfredo Chaves ainda no primeiro tempo: 1 a 1. Na volta do intervalo, logo na saída de bola, João Guilherme bateu forte no canto e fez o segundo de Piúma, que ainda ampliou com Gabriel, fazendo 3 a 1.

No início do terceiro período foi a vez de Alfredo Chaves aproveitar a saída de bola. A equipe encostou nos rivais após jogada ensaiada, com Filipe. Mas quando o time pensou em buscar o empate, Piúma alcançou o quarto gol e jogou um balde de água fria na esperança de Alfredo Chaves, que até diminuiu a distância para o placar com Helton, mas foi só. No fim, 4 a 3 para Piúma.

Piúma, com o título da Etapa Sul, conquistou a classificação para o 23º Campeonato Estadual Banestes de Beach Soccer, que tem previsão para ocorrer entre julho e agosto.

Repescagem

Marcada para 25 de junho, ainda sem local definido, a repescagem dará nova oportunidade para segundos e terceiros colocados da Etapa Sul e Norte. O segundo lugar do Sul (Alfredo Chaves) enfrenta o terceiro colocado do Norte e o segundo do Norte encara o terceiro do Sul (Itapemirim). Os vencedores do confronto vão para a partida decisiva e o ganhador garante vaga na Etapa Final.