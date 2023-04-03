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Punido

Wallace é banido até o fim da temporada e suspenso da Seleção Brasileira

Oposto ficará de fora por 1 ano da Seleção e 90 dias de qualquer competição organizada por entidades ligadas ao COB

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 18:57

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 abr 2023 às 18:57
Jogador de vôlei, Wallace posta enquete em rede social sobre dar tiro no presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Jogador de vôlei, Wallace posta enquete em rede social sobre dar tiro no presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Instagram/Reprodução
O oposto Wallace foi punido pelo Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB), nesta segunda-feira, com um ano de suspensão da seleção brasileira e 90 dias de banimento de todas as competições organizadas por entidades ligadas ao COB, da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) às federações estaduais e locais. A punição é mais uma consequência enfrentada pelo atleta em razão do episódio em que sugeriu, em suas redes sociais, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) levasse um "tiro na cara".
O jogador foi condenado por promover e incitar a violência por meio da internet e das redes sociais. O tempo das suspensões passa a contar a partir da data originária do processo, 3 de fevereiro. No caso do banimento de competições, portanto, Wallace só fica livre para voltar a jogar no dia 3 de maio, quando a Superliga Masculina de Vôlei já terá se encerrado.
Antes disso, ele já estava afastado de seu clube, o Sada Cruzeiro, desde que a polêmica veio à tona, no dia 31 de janeiro Na ocasião, o oposto, apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro, publicou fotos de uma visita a um estande de tiro em seu Instagram. Em interação com os seguidores, abriu uma caixa de perguntas e foi questionado se "daria um tiro na cara do Lula". Respondeu com uma enquete. "Alguém faria isso: sim ou não?"
As punições foram decididas por unanimidade no julgamento realizado nesta segunda-feira. O jogador ainda pode recorrer à unidade da Corte Arbitral do Esporte no Rio, antes de levar o caso para a instância máxima na Suíça.
O impedimento de jogar pela seleção por um ano não chega a afetar os planos de Wallace. Ele se aposentou da equipe nacional após os Jogos Olímpicos de Tóquio e chegou a voltar a jogar na disputa do Mundial do ano passado, mas considerou a participação seu último ato. De qualquer forma, o retorno inesperado deixou em aberto a possibilidade de defender o Brasil outra vez.

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