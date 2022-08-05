Disputado na Serra

Campeonato Nacional de Basquete Sub-19 chega na fase eliminatória

Clubes capixabas fazem boa campanha e miram classificação para os jogos finais que serão realizados em setembro, no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2022 às 09:19

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 09:19

Competição reúne equipe de 5 estados
Competição reúne equipe de 5 estados Crédito: Divulgação
Após três rodadas da fase de grupos, a Classificatória B do Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete Sub-17, chega, nesta sexta-feira (5), a sua fase eliminatória.
As quartas de final da competição, que acontece na Arena Jacaraípe, na Serra, terá os seguintes jogos: Aeroclube e Osasco, às 9 horas; Barra do Garças e Fluminense, às 11 horas; Álvares Cabral e Botafogo, às 13 horas; e por fim, Instituto Viva Vida (IVV) e Basquete Paraíba, às 17 horas.
Nas semifinais, o vencedor do confronto entre Aeroclube e Osasco pega quem ganhar de Botafogo e Álvares Cabral. A outra semifinal acontece entre o vencedor de Barra do Garças e Fluminense contra o vitorioso no jogo entre IVV e Basquete Paraíba.

FINALISTAS

Os dois times que chegarem a final da Classificatória, que acontece no domingo (7), garantem as duas últimas vagas na fase final do torneio nacional, que acontece no Rio De Janeiro, em setembro. Até o momento, 10 equipes já garantiram vaga: Paulistano, Pinheiros, Minas Tênis Clube, Tijuca Tênis Clube, Palmeiras, Flamengo, LDPG Ponta Grossa, Clube do Remo, Foz Basquete e Sociedade Thalia.
A Classificatória B do Campeonato Brasileiro de Basquete Sub-17 é realizada pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB), em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e o Instituto Viva Vida, clube sede do torneio.

