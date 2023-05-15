Serra sedia Campeonato Brasileiro de Seleções de Basquete

Serra é palco de mais uma competição nacional de basquete em 2023 Crédito: Divulgação

A Arena Jacaraípe, na Serra , vai sediar, a partir desta quarta-feira (17), mais uma competição nacional de basquete: a regional Sul-Sudeste do Campeonato Brasileiro de Seleções de Base Sub-16.

Realizado por meio de uma parceria entre a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e a Federação Capixaba de Basquete (Fecaba), o torneio acontece até domingo (21) e vai reunir 11 seleções, sendo seis masculinas e cinco femininas. A entrada no ginásio para acompanhar os jogos é gratuita.

Na chave masculina, disputam o título as seleções do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná. Já no feminino, os jogos ocorrem entre as atletas do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná.

Tanto no masculino quanto no feminino, o formato de disputa do campeonato é o mesmo: com todas as seleções jogando contra todas, sendo campeãs aquelas que somarem mais pontos.

Espírito Santo

Cada uma das seleções conta com 12 atletas e o Espírito Santo vem muito bem representado nos dois naipes. Além de representantes dos clubes capixabas como Álvares Cabral, Cetaf e Nice de Paula, as seleções capixabas contam também com atletas que já jogam fora do Estado, mas vem reforçar o selecionado capixaba.

Um dos destaques é a atleta Sofia Moschen, figura constante nas convocações da Seleção Brasileira de base e que, atualmente, defende o Bradesco/SP.

Campeonato Brasileiro de Seleções de Base – Regional Sul-Sudeste