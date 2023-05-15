Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Com 11 equipes

Serra sedia Campeonato Brasileiro de Seleções de Basquete

Torneio começa a ser disputado nesta quarta-feira (17) e vai até domingo (21), na Arena Jacaraípe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2023 às 10:44

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 10:44

Serra é palco de mais uma competição nacional de basquete em 2023
Serra é palco de mais uma competição nacional de basquete em 2023 Crédito: Divulgação
A Arena Jacaraípe, na Serra, vai sediar, a partir desta quarta-feira (17), mais uma competição nacional de basquete: a regional Sul-Sudeste do Campeonato Brasileiro de Seleções de Base Sub-16.
Realizado por meio de uma parceria entre a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e a Federação Capixaba de Basquete (Fecaba), o torneio acontece até domingo (21) e vai reunir 11 seleções, sendo seis masculinas e cinco femininas. A entrada no ginásio para acompanhar os jogos é gratuita.
Na chave masculina, disputam o título as seleções do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná. Já no feminino, os jogos ocorrem entre as atletas do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná.
Tanto no masculino quanto no feminino, o formato de disputa do campeonato é o mesmo: com todas as seleções jogando contra todas, sendo campeãs aquelas que somarem mais pontos.

Espírito Santo

Cada uma das seleções conta com 12 atletas e o Espírito Santo vem muito bem representado nos dois naipes. Além de representantes dos clubes capixabas como Álvares Cabral, Cetaf e Nice de Paula, as seleções capixabas contam também com atletas que já jogam fora do Estado, mas vem reforçar o selecionado capixaba.
Um dos destaques é a atleta Sofia Moschen, figura constante nas convocações da Seleção Brasileira de base e que, atualmente, defende o Bradesco/SP.

Campeonato Brasileiro de Seleções de Base – Regional Sul-Sudeste

  • Data: de quarta-feira (17) a domingo (21)
  • Local: Arena Jacaraípe, na Serra
  • Horário: jogos às 9h, 11h, 14h, 16h e 18h
  • Entrada gratuita

LEIA MAIS SOBRE O ESPORTE CAPIXABA

Confira a programação com 24 horas de atividades do Estação Esporte

Confederação confirma mais competições nacionais de basquete no ES em 2023

Confira o calendário de corridas de rua para o mês de maio no ES

Capixaba Sofia Madeira sobre título mundial: "Ainda sem acreditar"

Capixaba Krystian Kymerson fatura ouro no Pan-Americano de surfe no Panamá

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Serra Basquete
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados