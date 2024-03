Temporal destelha casas e ginásio de esportes em Anchieta

Imagens foram feitas por moradores da localidade de Limeira, na tarde desta terça-feira (5)

Imóveis ficaram destelhados após um temporal que atingiu a localidade de Limeira, em Anchieta, no Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (5). De acordo com moradores da região, as chuvas começaram por volta das 14h e também provocaram estragos em um ginásio de esportes. Árvores também caíram na localidade.