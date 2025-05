Em Bento Ferreira

Ginásio Jones dos Santos Neves desaba em Vitória; veja vídeo

Desabamento ocorrido na tarde deste sábado (17) não deixou feridos; local está em obras para ampliação e modernização desde março

Publicado em 17 de maio de 2025 às 18:12 - Atualizado há 14 horas

O Ginásio Jones dos Santos Neves, em Bento Ferreira, Vitória, desabou na tarde deste sábado (17). Além do telhado, grande parte da estrutura do local, que está em obras desde março, caiu. Não houve feridos, mas três carros que estavam estacionados na rua ao lado do centro esportivo foram atingidos. A região foi isolada pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros e pela Guarda Civil Municipal de Vitória para evitar o trânsito de veículos e pessoas no local.>

De acordo com moradores da região vizinha ao ginásio, os operários que trabalhavam na obra fizeram a retirada do telhado horas antes do desabamento do ginásio. Os funcionários teriam deixado o local às 16h30, e a queda da estrutura ocorreu às 17h20. A informação foi confirmada pela Defesa Civil.>

“Os trabalhadores estavam no local durante o dia e fizeram a retirada de quase todas as telhas. Uma das hipóteses do acidente é de que uma rajada de vento pode ter feito o arrancamento das telhas que ficaram e, consequentemente, o arrancamento dos tirantes que seguravam as treliças que vieram a cair, puxando toda a estrutura”, disse a major Lorena, da Defesa Civil, em entrevista à TV Gazeta. >

Ela informou que agora o trabalho é de levantamento dos danos, como os veículos atingidos pelas estruturas metálicas. Disse ainda que equipes do governo do Espírito Santo, responsável pelo ginásio, juntamente com a empresa que realiza a reforma, vai trabalhar durante toda a noite para poder fazer a liberação das vias e das calçadas no entorno do ginásio. Os técnicos da Defesa Civil ainda vão avaliar se há risco de novos desabamentos.>

Em nota, a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport) informou que, por volta das 17h20, houve um incidente envolvendo o Ginásio Jones dos Santos Neves (DED), que está em obras. De acordo com o órgão, o telhado, antigo e que será trocado, se rompeu, ocasionando o incidente.>

A Sesport afirmou ainda que não houve feridos, apenas danos em alguns carros que se encontravam no entorno do ginásio. Segundo a secretaria, a empresa que realiza a obra irá ressarcir os casos comprovados de prejuízos materiais.>

Ginásio Jones dos Santos Neves, o DED, em Bento Ferreira, Vitória, antes e depois do desabamento Crédito: Arquivo AG e Leitor AG

Susto e prejuízo

O síndico de um prédio ao lado do ginásio, Gabriel Furlan, disse que o barulho na hora do desabamento foi muito alto. "Foi um grande estrondo, porque caiu a estrutura do telhado inteiro, que ainda não tinha sido retirada. A estrutura do prédio balançou bastante. Ainda bem que não teve nenhum dano estrutural. A gente fez uma checagem aqui embaixo por trincas. Subiu uma grande nuvem de poeira, até o oitavo andar. Então, foi bastante significativo.">

Mais de 10 carros estavam estacionados ao lado do ginásio, mas apenas três foram atingidos por destroços da obra. Um deles foi o veículo do professor de kickboxing do Rio de Janeiro Jonatas Ruel, que participa de um evento esportivo em Vitória.>

"Estamos em quatro atletas. A gente não sabe o que a gente vai fazer, para voltar agora, pra ir pra casa. Nós somos de Rio de Janeiro, na região dos Lagos, e a previsão era voltar amanhã (domingo) à noite pra casa", relatou Jomatas.

Reforma

Um dos centros esportivos mais tradicionais da Grande Vitória, o Ginásio Jones dos Santos Neves, o DED, passava por um processo de reforma e ampliação do espaço a partir de uma assinatura de ordem de serviço que ocorreu em março.

A partir da reforma, de responsabilidade do governo do Espírito Santo, a expectativa é que o espaço possa sediar competições nacionais e internacionais, além de jogos das seleções brasileiras de basquete e vôlei. A obra tem previsão de ser entregue no primeiro semestre de 2026.>

Com um investimento de R$ 29 milhões, a capacidade do ginásio será quase triplicada, passando de 400 para 1.100 lugares. Além disso, o projeto também visa melhorias no piso esportivo, nas arquibancadas e em toda a infraestrutura do espaço, tanto para torcedores quanto para os atletas e delegações que irão usufruir do espaço.>

O Ginásio Jones dos Santos Neves foi inaugurado como Casa do Estudante Capixaba, no dia 15 de novembro de 1950. Após um período de 16 anos sob administração municipal, o equipamento voltou a ser gerido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em 2022.

Com informações do g1 ES e de Priciele Venturini, da TV Gazeta>

