O que se sabe sobre o coronavírus no ES em números

Declarada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o novo coronavírus já infectou milhões de pessoas em pelo menos 156 países ao redor do mundo. Reunimos nesta página dados importantes para compreender a dimensão da pandemia no mundo, no Brasil e no Espírito Santo. Os dados contidos nesta página são atualizados pelo menos uma vez ao dia e partem de origens diferentes, como o monitoramento feito pela Jhon Hopkins University e os boletins de casos divulgados pelo Ministério da Saúde brasileiro e pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo.
CASOS POR BAIRROS
A Secretaria de Saúde do Estado passou a divulgar, a partir de 12 de abril, a lista de casos confirmados por bairro nos municípios do ES. Abaixo está a lista atualizada (dica: digite o nome da cidade ou do bairro no campo "search" para efetuar uma busca)
LEITOS DISPONÍVEIS
Estudo do núcleo de GeoSaúde da Ufes mostra que Estado tem quase 8 mil leitos e 20% deles estão na Capital; 30% dos municípios não têm sequer um leito. O estudo é importante para traçar um perfil do sistema de saúde e definir prioridades caso haja avanço da pandemia de coronavírus. No mapa abaixo, quanto mais claro estiver marcado o município, menor é a oferta de leitos. Clique para ler a reportagem.