ES define na próxima semana sobre volta às aulas presenciais

Casagrande afirmou que o secretário da Educação, Vitor de Angelo, tem escutado diferentes grupos de interesse no tema, mas que é preciso buscar um equilíbrio entre os diferentes posicionamentos. "O governo trabalha com visões distintas e diversas e precisa tirar uma resultante dessas visões todas. Tem gente que quer ficar de quarentena até 2050 e tem gente que nunca entrou em quarentena. O governo trabalha buscando equilíbrio entre as diversas visões e que nos dê segurança", declarou.

Casagrande ressaltou, no entanto, que o governo estadual não está com pressa para divulgar os protocolos para retorno das aulas. "Não adianta a gente ter pressa pra anunciar o protocolo se nós não sabemos, ainda, quando vamos poder voltar. Não temos pressa com isso porque não decidimos a data de retorno", apontou. Ele destacou que as escolas estão entre os espaços que mais geram interação e, portanto, o risco de contágio: "A escola é um local de muita interação. Acho que é o de maior interação, porque é gente que vem de diversos bairros para um local só e depois retorna para seus bairros, por isso só com total segurança para voltar."