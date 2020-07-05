Alunos estão passando por estresse tóxico dentro de casa

A pandemia e a crise econômica que vem com ela atingem os alunos na renda das famílias. Muitos estão passando por uma situação de estresse tóxico dentro dos domicílios. Isso gera ansiedade e toda essa questão emocional e econômica prejudica o desempenho, prejudica o potencial de aprendizagem de cada um dos alunos. A pandemia deu transparência, escancarou e aprofundou as desigualdades que a gente já tinha na educação. Os alunos de baixa renda estão com muita dificuldade de ter acesso ao ensino remoto enquanto os alunos de mais alta renda conseguem aprender de forma remota com muito mais facilidade. Então, quanto mais tempo as escolas ficarem fechadas, é mais provável que essa desigualdade aumente. Quantos alunos não começaram o ano sonhando em passar numa universidade, concluir o ensino médio e agora estão tendo que trabalhar para ajudar as famílias? Muitos deles, se nada for feito, podem ter de abandonar a escola. Isso é muito grave. Na questão de aprendizagem, o ensino remoto, por mais importante que seja, não chega aos pés do ensino presencial. Ele reduz o nível de aprendizagem, ampliando as desigualdades. A sociedade brasileira não vai conseguir voltar para alguma normalidade se as escolas não conseguirem retornar de forma segura e a gente conseguir dar uma resposta educacional à altura para os alunos. O Espírito Santo, por mais que se destaque no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do ensino médio, ainda é um Estado onde apenas 58% dos jovens de 19 anos completaram o ensino médio. Você tem um grande número de jovens que ou já saíram da escola ou não completaram o ensino médio e já estavam prestes a evadir ou abandonar a escola. A pandemia aumenta esse risco de evasão. Então, é importante esse olhar para a desigualdade e para os jovens em situação mais vulnerável.