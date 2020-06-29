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Ranking nacional

Conheça a lista das 30 escolas capixabas com melhor desempenho no Enem 2019

A lista é composta, em sua maioria, por escolas da rede privada. As escolas da rede pública são todas federais.

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 18:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 18:40
MEC confirma que fotos do Enem vazaram antes do fim da prova
MEC confirma que fotos do Enem vazaram antes do fim da prova Crédito: Reprodução
Enquanto não chegam as provas de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médico (Enem),  os estudantes do Espírito Santo podem conferir o ranking com as 30 melhores escolas capixabas nos resultados do ano passado. 
A lista de microdados, por escolas, de desempenho no Enem 2019 foi divulgada  pelo Ministério da Educação (MEC), na última sexta-feira (26) e tabulada pelo site Evolucional.   Para o levantamento, são utilizados apenas dados de alunos que cursaram o terceiro ano do ensino médio em 2019  e não zeraram nenhuma das provas.  São consideradas as escolas que tiveram mais de 10 participantes. 
O colégio capixaba melhor colocado na lista nacional foi o Centro Educacional Leonardo da Vinci com a 17 posição.  Este é o 9º ano que a escola conquista a primeira colocação geral no Estado no exame que avalia a qualidade das instituições de ensino médio do Brasil

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Na avaliação do diretor pedagógico do colégio, Mário Broetto, o resultado é fruto de uma formação consistente e de um projeto pedagógico amplo. Focamos no desenvolvimento de habilidades e de competências para tornar o nosso aluno um cidadão do mundo, capaz de entender o seu entorno e desvendar fenômenos sociais, artísticos, históricos, naturais e tecnológicos com olhar crítico e suporte científico. O mundo é plural e trabalhamos para que eles o enxerguem dessa forma, estando preparados para todas as oportunidades, pontuou por nota à imprensa.
Mário Broetto, diretor pedagógico do Centro Educacional Leonardo da Vinci (camisa azul) ao lado de Coordenadores pedagógicos e professores
Mário Broetto, diretor pedagógico do Centro Educacional Leonardo da Vinci (camisa azul) ao lado de Coordenadores pedagógicos e professores Crédito: Leonardo Da VInci/Divulgação
Das 30 melhores escolas, nove são da rede pública, sendo  todas dos Institutos Federais do Espírito Santo (Ifes), distribuídos de norte  a sul do Estado.
Embora o nosso objetivo não seja somente a nota do Enem, ficamos contentes em ver o desempenho dos nossos estudantes no exame. Essa é mais uma manifestação do nosso trabalho para a formação dos nossos alunos, por meio da educação pública, gratuita e de qualidade", destaca o reitor do Ifes, Jadir Pela.
A primeira escola pública não federal da lista está no 65 lugar, do total de 366 escolas capixabas. É a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José Pinto Coelho, em Santa teresa.  

ENEM 2020

Depois de muita contrariedade pelo Ministério da Educação (MEC),  as provas do Enem deste ano foram adiadas devido à pandemia do novo coronavírus.  Ainda  não há nova data específica para a realização do exame nacional. Porém, desde o dia 20 de junho até  esta terça-feira (30), o MEC está com consulta pública para os estudantes já inscritos opinem sobre as possíveis datas: dezembro de 2020,  janeiro e maio de 2021.  

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