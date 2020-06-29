Conheça a lista das 30 escolas capixabas com melhor desempenho no Enem 2019

Enquanto não chegam as provas de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médico (Enem), os estudantes do Espírito Santo podem conferir o ranking com as 30 melhores escolas capixabas nos resultados do ano passado.
A lista de microdados, por escolas, de desempenho no Enem 2019 foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC), na última sexta-feira (26) e tabulada pelo site Evolucional. Para o levantamento, são utilizados apenas dados de alunos que cursaram o terceiro ano do ensino médio em 2019 e não zeraram nenhuma das provas. São consideradas as escolas que tiveram mais de 10 participantes.
O colégio capixaba melhor colocado na lista nacional foi o Centro Educacional Leonardo da Vinci com a 17 posição. Este é o 9º ano que a escola conquista a primeira colocação geral no Estado no exame que avalia a qualidade das instituições de ensino médio do Brasil.
Na avaliação do diretor pedagógico do colégio, Mário Broetto, o resultado é fruto de uma formação consistente e de um projeto pedagógico amplo. Focamos no desenvolvimento de habilidades e de competências para tornar o nosso aluno um cidadão do mundo, capaz de entender o seu entorno e desvendar fenômenos sociais, artísticos, históricos, naturais e tecnológicos com olhar crítico e suporte científico. O mundo é plural e trabalhamos para que eles o enxerguem dessa forma, estando preparados para todas as oportunidades, pontuou por nota à imprensa.
Das 30 melhores escolas, nove são da rede pública, sendo todas dos Institutos Federais do Espírito Santo (Ifes), distribuídos de norte a sul do Estado.
Embora o nosso objetivo não seja somente a nota do Enem, ficamos contentes em ver o desempenho dos nossos estudantes no exame. Essa é mais uma manifestação do nosso trabalho para a formação dos nossos alunos, por meio da educação pública, gratuita e de qualidade", destaca o reitor do Ifes, Jadir Pela.
A primeira escola pública não federal da lista está no 65 lugar, do total de 366 escolas capixabas. É a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José Pinto Coelho, em Santa teresa.
ENEM 2020
Depois de muita contrariedade pelo Ministério da Educação (MEC), as provas do Enem deste ano foram adiadas devido à pandemia do novo coronavírus. Ainda não há nova data específica para a realização do exame nacional. Porém, desde o dia 20 de junho até esta terça-feira (30), o MEC está com consulta pública para os estudantes já inscritos opinem sobre as possíveis datas: dezembro de 2020, janeiro e maio de 2021.