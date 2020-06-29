Conheça a lista das 30 escolas capixabas com melhor desempenho no Enem 2019

MEC confirma que fotos do Enem vazaram antes do fim da prova Crédito: Reprodução

A lista de microdados, por escolas, de desempenho no Enem 2019 foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC) , na última sexta-feira (26) e tabulada pelo site Evolucional . Para o levantamento, são utilizados apenas dados de alunos que cursaram o terceiro ano do ensino médio em 2019 e não zeraram nenhuma das provas. São consideradas as escolas que tiveram mais de 10 participantes.

O colégio capixaba melhor colocado na lista nacional foi o Centro Educacional Leonardo da Vinci com a 17 posição. Este é o 9º ano que a escola conquista a primeira colocação geral no Estado no exame que avalia a qualidade das instituições de ensino médio do Brasil

Na avaliação do diretor pedagógico do colégio, Mário Broetto, o resultado é fruto de uma formação consistente e de um projeto pedagógico amplo. Focamos no desenvolvimento de habilidades e de competências para tornar o nosso aluno um cidadão do mundo, capaz de entender o seu entorno e desvendar fenômenos sociais, artísticos, históricos, naturais e tecnológicos com olhar crítico e suporte científico. O mundo é plural e trabalhamos para que eles o enxerguem dessa forma, estando preparados para todas as oportunidades, pontuou por nota à imprensa.

Mário Broetto, diretor pedagógico do Centro Educacional Leonardo da Vinci (camisa azul) ao lado de Coordenadores pedagógicos e professores Crédito: Leonardo Da VInci/Divulgação

Das 30 melhores escolas, nove são da rede pública, sendo todas dos Institutos Federais do Espírito Santo (Ifes), distribuídos de norte a sul do Estado.

Embora o nosso objetivo não seja somente a nota do Enem, ficamos contentes em ver o desempenho dos nossos estudantes no exame. Essa é mais uma manifestação do nosso trabalho para a formação dos nossos alunos, por meio da educação pública, gratuita e de qualidade", destaca o reitor do Ifes, Jadir Pela.

A primeira escola pública não federal da lista está no 65 lugar, do total de 366 escolas capixabas. É a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José Pinto Coelho, em Santa teresa.

ENEM 2020