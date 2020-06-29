Enem 2019: Ifes de Vila Velha é o melhor da rede federal no país

Saquetto afirma que a qualidade do ensino deriva, em especial, da qualidade do corpo pedagógico. "Esse resultado foi construído por muitas mãos. São professores qualificados, mestres e doutores, com plano de carreira e mais tempo para planejamento das aulas, em uma escola de boa estrutura, organizada e estrutura adequada. Vivemos um momento que o ensino público é colocado em xeque tantas vezes e mostramos que quando existe investimento em educação temos resultado", afirma o diretor.

O resultado de 2019 fez aumentar as perspectivas para o próximo exame nacional. "Acredito que vai ser possível repetir esse resultado. Apesar da pandemia, os alunos e professores estão realizando atividades pedagógicas não presenciais, conseguimos propor conectividade aos estudantes que não tinham internet. Sabemos que não é o ambiente pedagógico que gostaríamos de ter, perdemos as interações com os alunos, mas estamos atuando dentro do nosso universo de possibilidades que temos hoje", observou o diretor-geral.