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Buscas por cursos

MEC libera consulta de vagas do Sisu nesta terça-feira (30)

A partir do dia 30, os estudantes poderão consultar as vagas ofertadas pelo Sistema de Seleção Unificado (SiSU) do Ministério da Educação (MEC)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 16:11

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 16:11

Sistema de Seleção Unificada (Sisu)
Estudantes poderão consultar as vagas do Sisu a partir desta terça-feira (30) Crédito: Divulgação
Nesta terça-feira (30), será liberada a consulta das vagas ofertadas pelo Sistema de Seleção Unificado (Sisu) do Ministério da Educação (MEC). Alunos terão a oportunidade de fazer buscas por curso, instituição de ensino, turno do curso e por município. A consulta de vagas poderá ser realizada no site do MEC.
O Portal Nacional da Educação já liberou o termo de adesão das instituições de ensino superior participantes do processo seletivo do SiSU 2020.

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O Sisu é realizado pelos estudantes que fizeram prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019 e obtiveram nota na redação acima de zero. Neste ano, as inscrições poderão ser feitas de 7 a 10 de julho. 
No período das inscrições, uma vez por dia, o Sisu calcula a nota de corte, que é a menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados.
As informações são do Portal Nacional da Educação

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