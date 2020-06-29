MEC libera consulta de vagas do Sisu nesta terça-feira (30)

Nesta terça-feira (30), será liberada a consulta das vagas ofertadas pelo Sistema de Seleção Unificado (Sisu) do Ministério da Educação (MEC). Alunos terão a oportunidade de fazer buscas por curso, instituição de ensino, turno do curso e por município. A consulta de vagas poderá ser realizada no site do MEC.
O Portal Nacional da Educação já liberou o termo de adesão das instituições de ensino superior participantes do processo seletivo do SiSU 2020.
O Sisu é realizado pelos estudantes que fizeram prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019 e obtiveram nota na redação acima de zero. Neste ano, as inscrições poderão ser feitas de 7 a 10 de julho.
No período das inscrições, uma vez por dia, o Sisu calcula a nota de corte, que é a menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados.
As informações são do Portal Nacional da Educação