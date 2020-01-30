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Ensino Superior

Saiba quais foram os cursos mais concorridos da Ufes pelo Sisu

Dos cursos mais concorridos,  Medicina teve a nota de corte mais alta, com 793,05 pontos, de acordo com o MEC

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 17:51
Data: 05/01/2020 - ES - Vitória - Reitoria da Ufes- Editoria: Cidades - Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros
O curso de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi o mais concorrido da instituição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) . Em seguida no ranking estão os cursos de Administração, Direito, Pedagogia e Enfermagem. A informação é do Ministério da Educação (MEC) que não informou a quantidade de alunos por vaga por curso.
Desses cursos, Medicina também teve a nota de corte mais alta, com 793,05 pontos. A lista de selecionados foi divulgada  pelo Ministério da Educação (MEC) na noite da terça-feira (28). A liberação aconteceu após uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) que atendeu a um pedido feito pelo governo federal.
Quem disputou uma vaga  e está no  topo da lista de aprovados  em Medicina é a advogada Juliana Ribeiro de Oliveira, de 33 anos, que conquistou primeiro lugar na ampla concorrência, com uma nota de 815,33 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Juliana voltará aos corredores da universidade após se formar em Direito há 11 anos.

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