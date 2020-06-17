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Nova Portaria

MEC estende aulas online de federais até fim do ano e libera estágio a distância

A medida ocorre devido à pandemia do coronavírus. O documento também libera os estágios práticos, exceto os de cursos de medicina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 16:37

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 16:37

Ministério da Educação (MEC) avalia punição a estudantes com mau desempenho
De acordo com a portaria, as universidades têm o poder de definir quais currículos serão substituídos Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado
O Ministério da Educação (MEC) autorizou que as aulas a distância em universidades federais se estendam até o dia 31 de dezembro, em portaria publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 17. Os cursos presenciais nestas instituições estão suspensos desde março, devido à pandemia do novo coronavírus. Segundo a portaria, estágios online também estão liberados, exceto na área de Medicina.
De acordo com a portaria, as universidades têm o poder de definir quais currículos serão substituídos e devem disponibilizar recursos aos alunos para acompanhamento das aulas. Ainda de acordo com o texto, o MEC deve ser informado pelas instituições que seguirem o modelo proposto 15 dias antes das atividades letivas.
O documento também informa que as atividades acadêmicas suspensas no momento da epidemia devem ser repostas, para cumprir a carga horária. Os estágios e as práticas de laboratório poderão ser feitos a distância, com exceção dos estudantes de Medicina a partir do quinto ano. O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e o Conselho Federal de Farmácia (CFF) afirmaram que irão à Justiça contra o estágio remoto.

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