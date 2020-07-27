Fake news: entenda por que vodka e uísque não eliminam o coronavírus

Vodka e uísque não eliminam coronavírus na garganta Crédito: Pexels

Ao contrário do que diz um áudio popular que circula nas redes sociais, sugerindo que médicos indicam bebidas destiladas como vodka e uísque para eliminar o coronavírus do organismo, especialistas explicam por que bebidas alcoólicas não têm eficácia para destruir o vírus na garganta. No áudio em questão, uma mulher afirma que em uma casa com cinco pessoas, apenas a que não consumia álcool foi infectada pela Covid-19.

Segundo ela, consumir uísque ou vodka para combater o vírus não tem fundamento algum. "É só verificar a graduação alcoólica da bebida pra ver que não chega perto da graduação do álcool 70%. Por razões simples, álcool a 70% intoxica se for ingerido. Outro fator é que o álcool 70% funciona como antisséptico se friccionado nas mãos e superfícies, e, por outro lado, sem essa ação de friccionar, não funciona", explicou.

Para a especialista, alguns dos áudios que circulam no Whatsapp podem ter surgido a partir de brincadeiras. "É tipo a piadinha que: se passar álcool na mão funciona, imagina bebendo! Então pessoas pouco instruídas podem de fato acreditar na piada e aí a desinformação circula. E é absurdo incentivar isso, algumas pessoas, pelas posições que ocupam, têm fé pública e o que compartilham é meio que 'verdade absoluta', aí a coisa fica difícil", afirmou.

O infectologista Lauro Ferreira Pinto também esclarece que não faz sentido tomar bebida alcoólica com a finalidade de eliminar o vírus. "Claro que não tem fundamento tomar álcool para matar o vírus. Esse tipo de informação circulou na pandemia da gripe espanhola em 1918. Tinha médico dos Estados Unido que achava que tomar vodka deixava a pessoa mais protegida, mas não tem razão nenhuma, assim como tomar desinfetante. Isso porque o vírus, tão logo penetra na célula, não fica exposto a nenhum tipo de ação do meio externo", iniciou.