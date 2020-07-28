Mutação do coronavírus pode facilitar ação de vacinas contra a doença

Cientistas avaliam que a mutação chamada de D614G pode auxiliar no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 Crédito: Edward Jenner/ Pexels

Um estudo de pesquisadores da Universidade de Pensilvânia, nos EUA , aponta que a mesma mutação genética que tornou o novo coronavírus mais infeccioso também pode fazer com que ele se torne mais vulnerável às vacinas. A pesquisa liderada pelo cientista Drew Weissman comunicou ainda que essa característica foi identificada na mutação D614G.

De acordo com as informações, essa alteração aumentou o número de espinhos formados pela proteína S. Os "spikes" - como são chamados - possibilitam ao coronavírus Sars-Cov-2 se conectar às células das mucosas e infectá-las, para começar a duplicação.

Para os pesquisadores, a mutação não será um problema para, pelo menos, cinco vacinas que estão em estágio final de teste contra a Covid-19 . Elas são desenvolvidas justamente para combater esses espinhos.

As fórmulas de imunização estão sendo preparadas com o objetivo de induzir a formação de anticorpos neutralizantes que atacam a proteína S. Conforme afirmam os cientistas em um artigo publicado na plataforma MedRXiv , a maior quantidade de espinhos vai proporcionar mais espaço para os antígenos da vacina atuarem no combate e na neutralização do vírus.

COBAIAS

Ratos, macacos e humanos foram utilizados pelos cientistas como cobaias a fim de compreender a resposta de uma possível vacina na mutação. Primeiramente, foi aplicado um soro com anticorpos. Em seguida, um vírus modificado para conter apenas a proteína S da Covid-19.

Ao analisar os testes, aqueles que receberam o soro, a mutação D614G teve mais dificuldade de acoplar o vírus na célula que seria invadida. Logo, a linhagem do novo coronavírus que se tornou dominante deve ser mais suscetível a bloqueio dos anticorpos induzido pelas vacinas que estão em desenvolvimento.

OXFORD

Uma vacina realizada pela Universidade de Oxford utiliza a chamada tecnologia vetor-adenovírus. Essa tecnologia usa um adenovírus como vetor para levar o coronavírus modificado para dentro de uma célula humana. O adenovírus é geneticamente modificado para impedir sua replicação e a infecção de uma célula humana.

No lugar dos genes removidos, é inserida uma sequência de DNA com o código da proteína S do coronavírus Sars-Cov-2. Essa sequência faz o corpo humano entender que está infectado, o que gera a resposta imunológica.