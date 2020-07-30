Julho se despede com chuva e baixas temperaturas em todo o ES

Chuva deve predominar no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Segundo o Incaper, há previsão de chuva para todo o Estado, mas deve acontecer com menor frequência na região norte. O vento deve soprar com intensidade moderada pelo litoral e o mar começa a se agitar nas praias entre o litoral sul e o metropolitano, como alertou a Marinha.

Na Grande Vitória , o céu deve ter muitas nuvens e há previsão de chuva em alguns momentos desta sexta-feira (31). O mar deve ficar agitado em algumas praias. A temperatura mínima na Região Metropolitana deve ser de 17 ºC e a máxima de 26 ºC.

A região Norte também deve ter muitas nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos. A temperatura mínima é de 18 ºC e a máxima de 28 ºC, conforme previsão do Incaper.

O mesmo acontece nas regiões Noroeste e Nordeste do Espírito Santo, com muitas nuvens e chuva em alguns momentos. Temperaturas variam entre 17 ºC e 27 ºC. Destaque para Mantenópolis e Alto Rio Novo, com mínima de 15 ºC e máxima de 23 ºC.

No Sul, as nuvens e a chuva devem ser acompanhadas por vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas a mínima é de 19 ºC e a máxima de 24 ºC. Nas regiões mais altas, a mínima é de 14 ºC e a máxima de 22 ºC.

A região Serrana deve ter temperaturas ainda mais baixas, também acompanhadas de nuvens e previsão de chuva. Nas áreas mais altas, as temperaturas variam entre 11 ºC e 21 ºC. Em áreas menos elevadas, a mínima deve ser de 13 ºC e a máxima de 24 ºC.

PREVISÃO DO TEMPO PARA O FIM DE SEMANA

Segundo o Incaper, o sábado (1) deve seguir a mesma tendência de sexta-feira (30), com nuvens e previsão de chuva. O mar deve ficar agitado nas praias do Sul.

O tempo deve seguir instável no domingo (2), mas a previsão de chuva não engloba todo o território capixaba. O mar deve continuar agitado nas praias do Sul. A chuva não deve chegar em partes da região Sul e em toda a região Serrana.

ALERTA DA MARINHA

Nesta quarta-feira (29) a Marinha do Brasil alertou para a chegada de ventos de alta intensidade , com velocidades de até 75 km/h, provocados por uma frente fria que se aproxima do Espírito Santo. A previsão do órgão, segundo alerta emitido, é de que os ventos durem até a manhã de sábado (1).