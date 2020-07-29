Marinha alerta para ventos de até 75km/h e ondas de 3,5m no ES

O Centro de Hidografia Marinha (CHM) da Marinha do Brasil informou que uma frente fria que se aproxima do Espírito Santo poderá causar ventos de até 75km/h a partir desta quinta-feira (30) em todo o Estado. A previsão do órgão é de que os ventos durem até a manhã do dia 1º de agosto.
Com a associação da frente fria e dos ventos, a Marinha alertou também para a formação de ondas de até 3,5 metros no litoral do Espírito Santo, também no período entre esta quinta-feria e o próximo dia 1º. O órgão pede que navegantes consultem as informações sobre o tempo e expande o alerta também para as comunidades de pesca e esportes em alto mar.
TEMPO MUDA NO ESTADO
O Instituto Capixaba de Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) já havia emitido um comunicado informando mudanças no clima do Espírito Santo. De acordo com o instituto, uma frente estacionária, que provoca um aumento das nuvens trará instabilidade no tempo a partir da manhã de quinta-feira (30).
Existe a previsão de chuva em alguns momentos do dia por toda a metade Sul do Estado, inclusive na Grande Vitória. Previsão de chuva fraca a noite na região Nordeste e em alguns trechos do extremo Norte capixaba. Variação de nuvens nas demais áreas, sem expectativa de chuva.