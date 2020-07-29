Marinha alerta para ventos de até 75km/h e ondas de 3,5m no ES

Com a associação da frente fria e dos ventos, a Marinha alertou também para a formação de ondas de até 3,5 metros no litoral do Espírito Santo, também no período entre esta quinta-feria e o próximo dia 1º. O órgão pede que navegantes consultem as informações sobre o tempo e expande o alerta também para as comunidades de pesca e esportes em alto mar.