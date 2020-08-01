Após chuva e alagamentos, dia foi de limpeza em Iconha

Limpeza de ruas em Iconha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

O mês de agosto começou com limpeza pelas ruas centrais de Iconha , no Sul do Espírito Santo. A cidade sofreu mais uma vez com problemas de alagamentos por uma forte chuva na noite da última quinta-feira (31). Foram mais de 10 horas de chuva que resultaram em um acumulado de 175 milímetros de água.

Comércios e imóveis do centro sofreram com o alagamento. Neste sábado (1º), equipes da prefeitura e moradores realizaram uma força-tarefa para deixar a cidade limpa. Segundo a Defesa Civil do município, foram mais de 20 ocorrências de alagamentos registradas durante e após a forte chuva da última quinta. Uma pessoa teve que ser resgatada, mas não há desabrigados e nem desalojados na cidade.

Um dos moradores que fazia a limpeza nesta manhã foi o comerciante Silvio da Silva. Ele teme e acredita que não será a última vez que Iconha vai passar pelo mesmo problema. Aqui em Iconha tá difícil. Só escurecer o tempo, que o povo fica com medo. Toda chuvinha agora tem alagamento, conta o comerciante.

Segundo a coordenadora da Defesa Civil de Iconha, Nelsani Maria Rigo, além do centro, houve também ocorrências no interior. O estrago foi causado por muitos alagamentos. Em Solidão, no interior, foi muita queda de barreira, muito desmoronamento de terra e muros de casa, disse. A prefeitura também trabalha para sanar os problemas no interior.

O órgão segue monitorando as chuvas, já que está previsto tempo instável nos próximos dias.

RIO NOVO DO SUL

Município vizinho de Iconha, Rio Novo do Sul também sofreu com problemas decorrentes da forte chuva na quinta e na última sexta-feira (31). Duas comunidades do interior - São Francisco e Itataíba  tiveram acesso impedido e ficaram ilhadas. Além disso, houve quedas de barreiras e árvores em vias da zona rural.

Estradas do interior de Rio Novo do Sul foram desobstruídas Crédito: Divulgação/PMRNS

Neste sábado, o prefeito Thiago Fiório informou que as vias já haviam sido desobstruídas. Neste sábado foram realizados trabalhos de desobstrução de estradas rurais, com retirada de barreiras e árvores. A orientação é para que a população esteja atenta a qualquer movimentação de massa, disse Fiório.