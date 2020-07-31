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Acima da média esperada

Chegada de forte frente fria foi o que causou chuva intensa no ES

Cemaden registrou precipitações de chuva acima do esperado para o mês; fenômeno passa pelo Sudeste do Brasil e já causou estragos no Rio e em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 19:14

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 19:14

10 horas de chuva forte geraram um volume de 175 milímetros de água
10 horas de chuva forte geraram um volume de 175 milímetros de água  em Iconha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Uma forte chuva inesperada chegou ao Espírito Santo na noite da última quinta-feira (30), causando estragos em municípios do interior. De acordo com o Instituto ClimatempoVitória termina julho de 2020 com um volume de chuva acima da média normal para o mês por conta de uma forte frente fria que chegou ao Estado. 
Pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), choveu 91,9 milímetros, total que ficou 54% acima da média de precipitação para julho na Capital, que era de 59,7 milímetros.

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Em julho do ano passado, choveu 66,1 milímetros. Entre às 15 horas de quinta (30) e 15 horas de desta sexta-feira (31), o Inmet registrou 91,4 mm em Santa Teresa e 76,6 mm em Vila Velha  sendo que 40 mm caíram em apenas 1 hora de chuva no começo da tarde desta sexta-feira.
O Climatempo informou, ainda, que a mesma frente fria que provocou estes grandes volumes de chuva sobre o Espírito Santo também causou chuva volumosa no Estado do Rio de Janeiro e no litoral de São Paulo.
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) registrou a chuva muito mais volumosa em diversos municípios do Estado. Os acumulados muito elevados foram registrados em 24 horas, entre aproximadamente 16 horas do dia 30 às 16 horas do dia 31 de julho. Veja abaixo.
  • Rio Novo do Sul/Centro: 188,0 mm
  • Alfredo Chaves/Centro: 170,6 mm
  • Anchieta/Olivânia: 162,0 mm
  • Santa Leopoldina/Centro:151,6 mm
  • Viana/Viana Sede: 142,9 mm
  • Ibiraçu/Centro: 109,8 mm
  • Guarapari/Posto da PRF: 104,4 mm
  • João Neiva: 94,8 mm
  • Domingos Martins: 83,5 mm
  • Serra/Planalto Serrano: 76,7 mm.
Por fim, o Climatempo informou que durante o fim de semana, os ventos marítimos predominam sobre o Espírito Santo, mas vão enfraquecendo. No sábado (1º), todo o Estado continua instável, com chuva frequente, mas com fraca intensidade. O mar fica agitado.
Durante o domingo (2), a nebulosidade diminui e o sol aparece, mas ainda há condições para chuva rápida.

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