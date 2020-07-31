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Chuva no ES

Chuva destrói passarela e deixa Alfredo Chaves sem água

Uma passarela na comunidade de Gavião foi levada pela chuva e rompeu o principal sistema de captação de água da cidade durante a madrugada (31)

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 17:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 17:07
Via foi levada pela força da correnteza na localidade de Gavião
Via foi levada pela força da correnteza na localidade de Gavião Crédito: Divulgação/ Saae
A queda de uma passarela na localidade de Gavião, interior de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo, interrompeu o abastecimento de água no município na madrugada desta sexta-feira (31). A via foi levada pela correnteza por conta das fortes chuvas na região. O sistema ficou paralisado por cerca de 10 horas.
Segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), a rede principal de captação de água do Rio Benevente foi levada pela água durante a madrugada e restabelecida por volta do meio-dia desta sexta (31). Não chegou a ter 10 horas de interrupção. Houve redução no abastecimento e o bairro Cachoeirinha foi o único que ficou sem água, além de alguns prédios e pontos altos, explicou o diretor da autarquia Everton Luiz do Prado.
Sistema foi reparado por volta do meio dia
Sistema foi reparado por volta do meio dia Crédito: Divulgação/ Saae
Servidores e máquinas trabalharam no local desde o início da manhã de hoje (31). De acordo com dados divulgados pela Defesa Civil Estadual foram registrados 146 mm de chuva nas últimas 24 horas no município.
Segundo a prefeitura, não houve alagamentos na sede por conta do trabalho de desassoreamento no Rio Benevente, com o objetivo de evitar enchentes na cidade, já que boa parte da área urbana está às margens do rio.

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